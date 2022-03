GOLPE AL PRI CORRIENTE INTERNA DE TECOMÁN  

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Miles de priístas bien identificados en la lucha de ese partido recibieron como “balde de agua fría” la conferencia de prensa que dieron en Tecomán la denominada ”Corriente crítica revolucionaria” agrupación que nace supuestamente al interior del PRI y que la anunció Oscar Avalos Verdugo, ex candidato a diputado federal, acompañado por Gonzalo Sánchez, Margarito Espinoza y José Salazar Aviña, y otros ex funcionarios del tiempo en que gobernó Silverio Cavazos, pues Cavazos es originario precisamente de Tecomán y allí es donde nace y se anuncia esta nueva corriente.

Informaron que la intención de esta agrupación es para sumarse a las tareas del partido estatal, pero en forma crítica, propositiva y de trabajo, pero quieren compromisos. Óscar Ávalos es quien buscó la candidatura a la gubernatura en el proceso anterior del PRI aliado con el PAN y el PRD, pero resultó electa Mely Romero, sin lugar a dudas Mely tenía y tiene mucho mayor presencia política estatal, a Oscar lo han considerado los exgobernadores priístas porque permaneció en la Comisión del Agua a nivel estatal durante muchos años y le abrió las puertas nuevamente el PRI al darle la candidatura a diputado federal en el segundo distrito, Óscar señaló en dicha conferencia que son un grupo heterogéneo, que lo integran personas de varias localidades y que tienen diferentes actividades sociales y económicas.

Pero para los priístas viejos que nunca han buscan cargos políticos ni son miembros de ningún grupo políticos del tricolor entre ellos René Montes., José Luis Ramírez, Pedro López, Margarita Sánchez M., Teresa Anguiano, Pedro Torres L. entre otros, dijeron abiertamente en un desayuno de campesinos efectuado el sábado pasado en el norte de la ciudad de Colima, según correo y video que me enviaron de dicha reunión, que la corriente crítica es un golpe al PRI estatal, que no deseaban declarar públicamente ni firmar desplegados para no hacer conflicto, pero que resultará como la corriente de los morenistas que organizaron internamente de Morena y que finalmente fueron desplazados sin darles ningún espacio ni una sola regiduría a pesar de que muchos se mantuvieron con Morena.

Aseguraron que ésta corriente crítica dentro del PRI es un error estratégico estatal si es que los arropan, que fue un balazo que se dispararon en su propio pie, porque mañana no podrán ni caminar bien y unidos, ya que se están separándose y que ésa actitud en nada apoya al partido estatal ni a los municipales, señalan que ese grupo pretende controlar el segundo distrito que comprende los municipios de Tecomán, Manzanillo, Armería y Minatitlán, precisaron que lo único que buscan es apoyar a ciertos grupos políticos del estado identificados con ex gobernadores, para luego exigir las dirigencias municipales y las candidaturas de esa región en el 2024, que sería un fracaso rotundo. ¿Será cierto?

INDIRA VIZCAÍNO RODRÍGUEZ CON SHEINBAUM

La gobernadora de Colima se manifestó nuevamente al igual que otras gobernadoras morenistas del país en favor del proyecto político rumbo al 2024 de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum quienes lograron concentrar unas15 mil mujeres morenistas en el Monumento de la Revolución Mexicana, en donde Sheinbaum fue constantemente vitoreada por la multitud gritándole «presidenta»,»presidenta».

El evento político que busca lograr la candidatura oficial de Morena para el próximo año lo denominaron Encuentro de Mujeres por la Transformación asistiendo las gobernadoras de Colima, Baja California, Campeche, Guerrero, Tlaxcala, así como senadoras, diputadas, alcaldesas, funcionarias de gobiernos federal y de los estados, Sheinbaum desestimó que la acusaran de violar la veda electoral y pidió que los miles de mujeres le gritaran a López Obrador «no estás sólo». Trascendió también en redes sociales la reunión interna y previa al evento que tuvieron las promotoras de dicha concentración para dar inicio la precampaña de las mujeres rumbo al 2024.

RICARDO MONREAL ACELERA EL PASO

El senador y Coordinador de los Morenistas en el Senado de la República Ricardo Monreal también en busca de la candidatura de Morena para el 2024 se reunión con integrantes de la agrupación 50+1 en Guadalajara Jalisco, con quienes habló sobre lo que está haciendo el senado en materia legislativa para la protección de los derechos de las mujeres, la violencia de género, el acceso de las mujeres a la justicia. El senador Ricardo Monreal llamó a reforzar la estructura política del partido Morena, a fin de trabajar en unidad, con convicción y cohesión, para alcanzar los niveles de aceptación que obtuvo en 2018 y hacer frente al proceso electoral de 2024. reconoció que el partido ha quedado rezagado frente al presidente de la República, quien todavía mantiene un alto nivel de aceptación, entre 60 y 65 puntos, “Morena no va a la par, sino que el presidente es el que jala al partido”. Ricardo Monreal afirmó que el simbolismo y liderazgo de Andrés Manuel López Obrador sigue muy fuerte en el movimiento, reconoció que sí hubo división en el pasado proceso electoral, por tal motivo “después de haber obtenido un alto nivel de aceptación en el 2018, estemos disminuyendo debemos reconocerlo”