GOBERNADORA RECHAZÓ ACUSACIÓN DE ADÁN AUGUSTO

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

La gobernadora del estado Indira Vizcaíno Silva rechazó y desmintió la declaración política que hizo el ex Secretario de Gobernación, Adán Augusto López al momento de que fue increpado por los trabajadores del gobierno estatal en un mitin de precampaña presidencial morenista que hizo en Manzanillo, al señalar públicamente que el incumplimiento del pago por parte del presidente del país a Ipecol se debe a que la gobernadora no hizo la parte que le corresponde de dichos compromisos de hacer la gestión y hacer las denuncias de corrupción de los desvíos de los recursos estatales.

La ejecutiva estatal Indira Vizcaíno aclaró que ella cumplió con su parte, hasta se quedó corta al no revirarle también a Adán Augusto que él fue el que ya no regresó a darle continuidad a su compromiso con los burócratas al asegurarles que regresaría, sin ser cierto, tal como Martín Flores le reclamó allí que incumplió con su compromiso de regresar a darle seguimiento al conflicto.

EL SAINETE DE LA BUROCRACIA

El gran sainete político que le armó Martín Flores líder de los trabajadores del gobierno estatal a Adán Augusto López ex Secretario de Gobernación en su reciente visita a Manzanillo, Colima, con el propósito de promover su precandidatura a la presidencia del país por Morena, el líder de la burocracia estatal lo acusó de incumplimiento a su palabra respecto al compromiso que hizo como responsable de la política gubernamental interna del gobierno federal para rescatar el quebranto financiero de Ipecol, mismo que se comprometió inclusive rescatar el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pero sin hacerlo hasta la fecha.

El secretario del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores, con el apoyo de cientos de trabajadores paró casi en seco al exsecretario de Gobernación para decirle con micrófono en mano; Usted, la Gobernadora, su equipo y el Comité Directivo del sindicato, estuvimos en una reunión para tratar de resolver el problema del quebranto financiero que sufrió el Gobierno del Estado por el mal gobierno anterior que encabezó Ignacio Peralta Sánchez.

Martín Flores dijo que actualmente hay 215 trabajadores que su jubilación la cobran en Ipecol, “dentro de 5 años serán más de 500 los que estén jubilados por el Instituto, por lo que, si no se rescata financieramente, el futuro estará truncado para la base trabajadora”.

Por su parte, Adán Augusto López, señaló “A mí no me ocupa ni me preocupa el asunto del Ipecol. Claro que yo los atendí, como funcionario público y como secretario de Gobernación porque era mi obligación. “Pero es un asunto puramente estatal y para que haya rescate financiero, tiene que pagar el culpable y tiene que, la autoridad estatal, amarrarse pantalones y presentar las denuncias correspondientes porque no se vale que hayan saqueado impunemente al Instituto de Pensiones de Colima. “Más de 11 mil 200 millones de pesos que se fueron por el caño de la corrupción y los gobiernos de Morena no pueden ser gobiernos cómplices de nadie”. Casi dio a entender que lo que les prometió el presidente ni él les cumplirán.

También estuvieron los defraudados por la empresa Axe Capital, y mencionó que deben ser atendidos por el problema que enfrentan y casi se burló de ellos porque dijo “Se aprovecharon, porque lo más fácil sería decirles, no pues, les ganó la ambición, pero eso no se vale. Casi les dijo a los defraudados por ambiciosos traen sus problemas, sin mover un dedo para detener a los verdaderos defraudadores, pero todavía se burló al último, “Pero tengan confianza”, no les vamos a fallar nunca”, así les dijo Adán Augusto López un tipo claramente mentiroso como muchos otros políticos, políticos. Pero hay que reconocerle a Indira Vizcaíno que le aclaró y lo desmintió al decirle que ella si presentó las denuncias por desvío de recursos por las administraciones estatales pasadas incluyendo al que de plano casi no pagó nada y abultó mayormente la deuda de Ipecol Ignacio Peralta.

¿PERO PORQUE EL SINDICATO DEJÓ CRECER SU DEUDA?

¿Vale la pena en su momento investigar más a fondo porque los líderes sindicales de las diferentes administraciones dejaron crecer las deudas de sus propios trabajadores miembros del ahora Ipecol? ¿Acaso hubo mochadas? ¿Negociaron posiciones políticas a cambio? ¿Tienen o no responsabilidad también? Porque según la gobernadora ella sí esta cumpliendo con su pago puntual al Ipecol, Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, luego entonces ¿Porque no pagó el gobierno estatal de Ignacio Peralta? Y porque los trabajadores no le hicieron un paro de labores o el berrinche que le armaron a Adán Augusto, que por cierto ya no se fue nada de a gusto.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.