Familiares de Hipólito Mora revelan carta póstuma: ‘Que mi muerte no sea en vano’, escribió

Michoacán.- Familiares de Hipólito Mora, exlíder de las autodefensas michoacanas, quien fue asesinado el jueves, dieron a conocer una carta que aquel escribió y pidió que se publicara después de su muerte.

En redes sociales se divulgó la carta que se dio a conocer en la despedida del cuerpo de Hipólito Mora, la cual dice que “sabía que este día llegaría, lo dije[,] me voy a morir peleando, sólo quiero que mi muerte no sea en vano”.

En la misiva, pide que “los michoacanos que todos presumimos bravura seamos valientes una vez y acabemos con este mal que nos tiene en el suelo, que los policías vean que tienen la fuerza para acabar con esto, que el gobierno que esté al momento de mi muerte se fije en los ciudadanos antes que en sus campañas o en sus bolsillos”.

Lo anterior en referencia a las disputas territoriales entre grupos delictivos en Michoacán, de donde Mora Chávez era originario, así como en otros estados y regiones de la Tierra Caliente, los cuales llevaron al ataque por el que perdió la vida.

“Que mi muerte no sea en vano y tanto mi familia, como mis amigos y mis fieles seguidores hagan lo que tengan que hacer para que la lucha que yo empecé siga siendo una causa justa para los ciudadanos”.

Finalmente, el exlíder de las autodefensas destacó que “yo nunca acepté sobornos ni intimidaciones, luché sin recibir nada a cambio más que el cariño de la gente, los que no me querían eran los chicos malos, yo estaré con mi hijo Manolo y le diré a la muerte ‘dónde estabas por qué me huías tanto’ (sic)”.

“Aquí y en el otro mundo soy y seguiré siendo Hipólito Mora ”, concluyó en la carta.

Con información de La Razón