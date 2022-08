Excluyen a diputados del PRI-PAN-PES de la gira de López Obrador a Colima

*La diputada Kathia Zared Castillo buscará la manera de poder entrevistarse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Colima, Col.- El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador realizará este sábado y domingo una gira de trabajo por el Estado de Colima, en la cual visitará 3 municipios: Manzanillo, Armería y Villa de Álvarez, donde habrá de evaluar diversos programas federales como la Universidad del Bienestar “Benito Juárez”, IMSS-Bienestar y anunciará un Programa de Vivienda para el Estado; sin embargo en esta gira “fueron excluidos” los diputados del denominado Bloque Democrático por Colima que integran PRI-PAN-PES.

Los legisladores de este Bloque Democrático recordaron que ellos tienen “una representación popular” que debe ser respetada.

La diputada del Partido Encuentro Solidario (PES), Kathia Zared Castillo, dijo que buscará la manera de poder entrevistarse, aunque sea de manera breve, con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indico que la intensión es conocer y aclarara dudas, así tener información respecto a la manera en que se están llevando a cabo las contrataciones de personas por parte de esa dependencia para el modelo de IMSS-Bienestar.

Se quejó de “la cerrazón existente” en la Bancada de Morena de la Legislatura Local, para cumplir los acuerdos que se aprueban en sesión, como es el haber citado a comparecer a la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado, sobre el tema.

La diputada única del PES Colima dijo que a ella le queda claro que los diputados de Morena y sus aliados “están a la espera de que venga papi AMLO a que les diga que tienen que hacer o qué tienen que decir, esa es la única respuesta”.

La Legisladora dijo que ella se quedó esperando a que le dieran la fecha para la comparecencia aprobada por unanimidad al interior del Congreso del Estado, para que acudiera la Secretaria de Salud, y de esa manera ella haberse juntado con las familias que se le acercaron del Hospital, y que ellos me hagan las preguntas que quieren que yo le plantee a la funcionaria, pues sienten que no han sido atendido como lo merecen y ellos son los interesados realmente”.

Kathia Castillo dijo que a ella le causa mucha incertidumbre el saber si realmente el presidente López Obrador está enterado de realmente como se están llevando las cosas aquí en Colima, “si de los malos manejos que tiene aquí la Secretaría de Salud o si es orden de él, yo eso lo desconozco”.

Afirmó que las personas que trabajan en Salud siguen con la incertidumbre de si van a ser tomados en cuenta para las basificaciones o no, “ese es el detalle que no saben si ya terminó el programa de contrataciones o si falta otra etapa, hay una desinformación total y esa es la preocupación de la gente y es lo que yo quiero que entiendan”.

Lamentó que los diputados oficialistas defiendan lo indefendible.

Señaló que desde su punto de vista Colima no está necesitada de médicos, como si lo pueden estar otros estados, como Guerrero, Oaxaca o Chiapas.

“Aquí en Colima siento que estamos bien cubiertos y tal vez lo hace falta son más medicamentos, pero doctores no hacen falta, desconozco de dónde sacaron que hacen falta doctores, por eso para mí es importante saber cuándo va a comparecer la doctora Janet, porque hay muchas dudas”.

Asimismo, dijo que los diputados del Bloque Democrático por Colima “no fueron invitados a la visita del presidente López Obrador.

“Desconozco oficialmente cuando viene, o la hora, y si nos van a invitar o no; yo creo que no lo harán, pero a mí sí me gustaría hablar con él, de hecho estoy investigando para ver si le puedo entregar un oficio para que me atienda y platicar con él y saber realmente qué es lo que está pasando, si así la línea que tienen que seguir o si hay una mala comunicación entre la titular del Ejecutivo con él o qué es lo que está mal”.