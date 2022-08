La regidora Laura Montes entrega pruebas de los tres presuntos ‘aviadores’ de servicios públicos

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Acompañada de los diputados locales Héctor Magaña, Rigoberto García y Miguel Ángel Galindo, la regidora Laura Montes entregó documentos y acta notariadas a la oficina de la Contraloría municipal, donde demostró las irregularidades que se tienen en el área de servicios públicos, al estar pagando a tres personas sin presentarse a su trabajo.

Previo a la entrega de las pruebas, la munícipe ofreció una conferencia donde insistió a la actual administración que no se siga mal utilizando el dinero público, “las personas que no están acudiendo a trabajar pues no deben de devengar un salario porque eso es lo que le afecta a la ciudadanía, y nosotros estamos dispuestos a trabajar con ellos para esclarecer esta situación y darle una buena explicación a las personas”.

Laura Montes dijo que tras entregar la prueba a contraloría “esperaremos para que en su momento contraloría nos dé la explicación de cómo las valoró o qué indagatorias están haciendo ellos para lograr castigar en dado caso de que la investigación resulte que se compruebe el ilícito, a qué instancia más van a turnar porque esto no nomás es una falta administrativa grave sino también hay delitos que perseguir”.

Los tres trabajadores que se les comprobó que están cobrando sin trabajar son Carlos Antonio Pérez Torres, Jonathan Quiroz Gamez y Eduardo Guzmán Sánchez.

Por su parte, el diputado Héctor Magaña manifestó que lo demostrado por la regidora Laura Montes “es un posible hecho de corrupción emanado del ayuntamiento de Tecomán y es un acto que no podemos permitir y más cuando se trata del dinero de la gente”.

El legislador Rigoberto García Negrete exhortó a los demás diputados de Tecomán “formen parte de esta situación porque estamos comprometidos y tenemos que hacerlo por Tecomán, somos 5 diputados en el municipio y a mi preocupa que solamente tenga el valor de denunciar una sola regidora y a quien le reconozco este valor”.

Sobre esta denuncia pública y entrega de pruebas, el ayuntamiento no ha emitido ningún comunicado.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes el líder del PRI en Tecomán Martín Pinto y la regidora en Manzanillo Sara Valdovinos, integrante de la red nacional de regidores priistas.