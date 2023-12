Excelencia académica no hace pausas, no admite peros ni descansos: Evaluador

*Inicia evaluación de programas educativos que imparte la Facultad de Contabilidad y Administración, campus central.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con una reunión virtual iniciaron esta semana los trabajos de evaluación, con fines de acreditación, de los programas de Licenciatura en Administración y Contador Público de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima, campus central, por parte del Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA).

En su mensaje, Susana Aurelia Preciado Jiménez, directora general de Educación Superior, en representación del rector Christian Torres Ortiz Zermeño, señaló que para la Universidad es muy importante la evaluación de los programas educativos, que el plantel a evaluar tiene una matrícula de 607 estudiantes y que cuenta con un prestigio no solamente a nivel local y regional sino también nacional; “como casi todas las facultades de la institución, recibe estudiantes de 22 estados de la república”.

Asimismo, comentó que el equipo coordinador de ambos programas a evaluar, junto con la Dirección General de Educación Superior, han trabajado en la integración de la información que se requiere para cumplir con cada indicador de CACECA para el proceso de autoevaluación: “Después viene un trabajo arduo que los evaluadores realizan en tres días, que es el trabajo cualitativo, a través de entrevistas para contextualizar esta información”.

En su turno, Pedro Flores García, director del plantel, señaló que “someternos voluntariamente a esta acreditación es muy importante, pues nos permite estar en ciertos estándares de calidad y esto obliga a la UdeC a una mejora continua”.

Amado Torralba Flores, coordinador del comité evaluador del programa de Contador Público, dijo que “en CACECA se reconoce el esfuerzo que realiza la UdeC en sus políticas de mejora continua, en el logro de la calidad educativa, pensando en su estado y país. Trabajaremos con la convicción de apoyar el buen desempeño y desarrollo institucional, pues sabemos del prestigio de la UdeC y tenemos en cuenta que lo que realizan beneficia a la juventud”.

Por su parte, Heriberto Moreno Uribe, coordinador del comité evaluador del programa educativo en Administración, señaló: “La excelencia académica no hace pausas, no permite peros, no admite descansos; para lograrla hay necesidad de realizar esfuerzos permanentes, dedicación y absoluta responsabilidad, y sabemos que estos elementos son perfectamente cuidados por su institución”.

Por último, Rebeca Teje Gutiérrez, evaluadora del programa educativo de Administración, dijo que hoy en día, “hablar de excelencia académica es referirse a los estándares de alta calidad de las instituciones educativas de educación superior que buscan los ámbitos nacionales e internacionales”.