Este sábado inicia en Colima la toma de muestras a familiares de personas desaparecidas: Karla Quintana

* Sábado y domingo en Colima, lunes y martes en Tecomán, miércoles y jueves en Manzanillo. * El trámite es totalmente confidencial y gratuito: titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), estará en el estado de Colima este sábado 3 de diciembre, para iniciar la primera etapa de la Brigada Nacional de Toma de Muestras a familiares de personas desaparecidas, como se anunció hace algunas semanas junto con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, luego de que, por iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se creó este año se creó el Centro Nacional de Identificación Humana.

Quintana indicó que estarán en la Plaza de las y los Desaparecidos (Piedra Lisa de Colima) este sábado y domingo, mientras que el lunes y martes en el parque “Gral. Jesús González Lugo” de Tecomán; miércoles y jueves en la Presidencia Municipal de Manzanillo, en todos los casos de las 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hizo énfasis que no importa que las familias de los desaparecidos no hayan presentado una denuncia o no quieran presentarla; “entendemos esa situación y lo que necesitamos es saber a quién estamos buscando y tener la información de la familia”; es un trámite totalmente confidencial y gratuito.

Dijo que, junto con las Comisiones de Búsqueda de Personas de todo el país, se trata de realizar junto con todas las familias, que en muchos casos llevan décadas buscando a sus familiares desaparecidos; “queremos que las personas que tienen un familiar desparecido confíen y se acerquen a nosotros, a la Comisión Nacional o a la Comisión Estatal de Búsqueda, a dar una muestra genética (una gota de sangre o una gota de saliva), para que nos ayuden a buscar a su familiar desparecido”, manifestó.

La titular de la CNBP resaltó que “les buscamos con vida, pero también sabemos que ante una crisis forense existe una posibilidad que las personas que busquemos estén sin vida y la información que nos dé la familia -no sólo una persona, sino que entre más familiares es mejor-, nos ayuda a buscar no hoy o mañana, sino siempre y constantemente a su ser querido; es una búsqueda dignificante, mediante la cual todas las personas sumamos a la búsqueda de las y los desaparecidos”

Karla Quintana añadió que, junto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Colima, “vamos a regresar en dos o tres meses, a darles a cada una de las personas que nos den su información, su perfil genético, para que sepan que ya fue procesado y que está siendo usado en las bases de datos; el seguimiento es continuo y lo importante es empezar dando esta muestra genética y eso permitirá empezar a comparar con toda la información que tengamos, no sólo de Colima, sino de todo el país”, concluyó.