En Armería piden tener consideración con pescadores adultos

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- Integrantes del sector Pesquero y Acuícola del municipio, se reunieron para analizar el reglamento interior del Consejo Estatal de Pesca y Acuicultura donde consideran algunas propuestas que podrían tomarse en cuenta dentro de este ordenamiento en la reunión estatal a realizar este viernes, en el puerto de Manzanillo.

La reunión fue encabezada por Julio César Arreola García, asesor jurídico del ayuntamiento, la Bióloga Maricruz Rivera Rodríguez, jefa del departamento de acuicultura y pesca de la SUBSEDER de gobierno del estado y Almerio Vargas Preciado, auxiliar del departamento de acuicultura y pesca de la Subseder de gobierno del estado.

El Director de Desarrollo Rural, Javier Carrillo Córdova, dijo que dentro de las propuestas destaca que a los pescadores que son mayores de edad se les dé un permiso o no se les moleste, “por que pescan para el consumo familiar y no para vender, aquí se pide consideración a los inspectores quienes les leen la cartilla, y muchas veces no cumplen con todos los requisitos y son muy duros con ellos”, señaló.

En la reunión celebrada en el auditorio municipal estuvieron alrededor de 50 integrantes del sector pesquero y el objetivo principal fue que opinaran sobre las necesidades y propuestas a llevar para la siguiente reunión estatal a celebrarse este viernes en el puerto de Manzanillo en el campo experimental de ventanas, en donde se analizará punto por punto el reglamento interno y se comentarán las propuesta que se hicieron en cada municipio a fin de que el reglamento tenga más funcionalidad.