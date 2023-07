El INE e ICM promoverán la erradicación de la violencia política de género

*Difundirán las conductas que constituyen violencia política de género.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Colima (INE) y el Instituto Colimense de las Mujeres firmaron esta mañana un Convenio de Colaboración “en materia de promoción a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político de prevención, atención y erradicación de la violencia política de género”.

La firma de dicho convenio fue realizada por la consejera presidenta de la Junta Local, Margarita Torres Arreola, y la encargada de despacho del ICM, Mónica Liliana Campos Magaña.

La consejera presidenta de la Junta local del INE, Margarita Torres Arreola, informó que el objetivo de este convenio tiene la finalidad de coordinarse para promover los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político a través de diversas actividades como es la capacitación especializada, generación de materiales informativos y de difusión, en lo que es el tema de la promoción y el respeto a los derechos humanos de las mujeres, paridad de género, igualdad sustantiva y esencialmente un tema que interesa mucho que es el relativo a la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres.

Recordó la funcionaria que el INE es una institución que a lo largo de su historia, ha realizado diversas acciones tendientes a garantizar la igualdad en la participación política de hombres y mujeres donde los derechos políticos-electorales de las mujeres no se vean menoscabados por las prácticas que se han tenido a lo largo de muchos años y que impiden el acceso a los diversos ámbitos.

En ese sentido el Instituto Nacional Electoral ha desarrollado diversos proyectos y programas que tienen como finalidad, sobre todo, difundir entre la mujer, entre las y los servidores públicos y entre los medios de comunicación, la guía que se ha elaborado para la prevención, atención y erradicación de la violencia política de género contra las mujeres.

Torres Arreola dijo que por eso este convenio de colaboración con el Instituto Colimense de las Mujeres, porque muchas veces el INE no puede actuar solo, entonces necesitamos ese apoyo y para ello necesitamos construir alianzas, porque como ustedes saben, no podemos hablar de democracia en nuestro país, si no los hacemos sobre la base de la igualdad en las instituciones político-electorales de mujeres y de hombres.

En su mensaje la vocal presidenta de la Junta local del INE recordó que “a raíz de esas reformas que hemos tenido para que garanticen precisamente la participación de las mujeres en condiciones de igualdad sustantiva y de paridad en el acceso a los cargos públicos, pues a la par que ha habido esa paridad, ha habido muchos casos en los que se ha recrudecido la violencia contra las mujeres.

La Vocal Presidente del Consejo Local del INE indicó que no hay mejor forma para prevenirte y erradicar esa violencia política en razón de género, que dar a conocer entre toda la población, entre toda la sociedad, qué conductas constituyen violencia política de género y qué conductas también no la constituyen”.

Pero además, dijo, dar una orientación siempre para que sepan a dónde acudir y qué obligaciones tienen las autoridades y que todo tipo de autoridades están obligadas a atender a las denunciantes para precisamente para que tengan una certeza como personas, las mujeres de que se ejerció violencia.

La presidenta de la Junta Local del INE, dijo que se van a llevar a cabo una serie de acciones, para dar a conocer esa guía, pero también de concientización entre servidores públicos, partidos políticos, empezando por el personal del Instituto Colimense de las Mujeres y por el personal del Instituto Nacional Electoral, para que nuestras y nuestros servidores públicos conozcan a detalle, cuáles son las obligaciones, qué acciones debemos de llevar a cabo cuando tenemos el acercamiento de una mujer que ha sido víctima de violencia política en su contra y que creen que han sido víctimas.

Dijo que esta semana iniciarán con una capacitación virtual, al personal del Instituto de la Mujer y del INE, y durante miércoles y jueves habrá dos cursos-talleres, dirigidos a nuestro personal y a los servidores públicos”.

Anunció un evento relevante que se celebrará en el Centro de Convenciones del complejo administrativo de Gobierno del Estado, el próximo 26 de julio, al cual se está invitando a todos los servidores públicos de la administración estatal y de la administración pública federal, organismos desconcentrados, Poder Judicial, y Poder Legislativo, para poder abordar más a detalle todas estas conductas, protocolos y el involucramiento que tienen todas estas autoridades que tengan involucramiento, para recibir denuncias.