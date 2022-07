El Cuatroteísmo y la Revocación de Mandato 

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

De unas semanas a la fecha la oposición incipiente en Colima, es decir, aquella integrada por el PRI, el PAN y lo que resta del PRD se han propuesto meter presión al Congreso del Estado para que avance el tema de la Revocación de Mandato, mismo que se ha ido aplazando y según las últimas versiones, no aplicaría para la actual gobernadora Indira Vizcaíno Silva, lo que ha generado el desconcierto entre los fieles seguidores al proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el precursor de la Revocación de Mandato en el país y quien vino a abanderar la transición democrática de un México que le urgía una sacudida a su sistema de gobierno, pero que hoy se ve dejado a un lado por los que ganaron diputaciones, alcaldías y gubernaturas, que no quieren arriesgarse al escrutinio social a mitad de su mandato, pues recordemos que el anterior ejercicio estuvo cargado de una guerra mediática para inhibir la participación de los ciudadanos.

Sin embargo, la consulta sentó un precedente en el país a pesar de no ser vinculatoria, pero la oposición prianista enardecida por haber perdido sus privilegios, ni tarda, ni perezosa, comenzó a realizar su trabajo para hoy en día exigirle a la gobernadora de Colima Indira Vizcaíno Silva, se someta a la consulta de Revocación de Mandato y aunque de su boca no ha salido un “No”, los que hicieron su trabajo en el Congreso al parecer ya cantan victoria, pero esto no ha terminado y los grupos políticos que apoyaron a que la gobernadora no sea expuesta ante el escrutinio trae diferentes lecturas: la primera de ellas es que dejaron en claro quienes serán los aliados de la Cuarta Transformación para el proceso electoral 2024; y son aquellos partidos políticos que tienen participación en el congreso local se sumaron a la propuesta del grupo de Morena.

En segundo lugar, los grupos políticos de los ex gobernadores priístas como el finado Gustavo Vázquez y los de Carlos Flores Dueñas, Mario Anguiano Moreno e Ignacio Peralta Sánchez, están metidos hasta la cocina y son aliados tácitos del grupo político de Morena que lidera la gobernadora, para muestra basta ver como ocupan actualmente cargos públicos o se encuentran en posiciones claves de las diferentes dependencias al servicio del gobierno del estado.

Cabe destacar, que también están los que deben su lealtad a Fernando Moreno Peña quien trae proyecto en la mira para su hija Lizzie y son los que están encargándose de meter tal presión para romper desde dentro y desgastar la imagen de gobierno debido a la falta de capacidad en algunas áreas de las diferentes dependencias, y en donde ex secretarios o ex funcionarios de administraciones de Carlos Flores, Mario Anguiano y Nacho Peralta, son los que realmente llevan las riendas de las oficinas y los puestos otorgados por afinidad por Vizcaíno Silva, hayan sido amigos, ahijados, ex maestros y hasta parientes, han demostrado muy escasa o casi nula capacidad de liderazgo para desempeñarse en un cargo público en un porcentaje que comienza a llamar la atención, y no les ha quedado más remedio que doblegarse y ceder el poder a los Floresdueñistas, anguianistas y peraltistas, mejor conocidos como “los mismos de siempre” que tienen “experiencia” y son los que le darán la espalda en el 2024, de hecho ya lo hacen.

En cuanto a sus allegados que pierden fácilmente el control en el campo laboral, asumen posturas autoritarias, como querer borrar de un plumazo lo que ha funcionado por años y al no encontrar eco, se emberrinchan, hostigan al personal, ejercen violencia laboral y llegan a sentirse tan divos, que solo responden el teléfono a algunos colaboradores. ¡Dios mío, cuánta humildad! En poder de la Panga hay información suficiente de varios casos, pero no creo que los altos mandos estén enterados de dichas prácticas ¿O si?

En tercer lugar el lapidario discurso de Claudia Yáñez Centeno es una clara muestra que se están reacomodando al interior de la Cuarta Transformación e incluso al interior de Morena, para dar los manotazos necesarios rumbo al 2024, donde los lopezobradoristas van con todo contra cualquiera que no cumpla con lo que ha establecido el presidente Andrés Manuel López Obrador y no me refiero exclusivamente a la ex legisladora sino a todos los soldados de AMLO en los diferentes partidos aliados de la 4T incluido Morena, están manifestando su desagrado, no solo por no haber sido tomados en cuenta para desempeñar un cargo o un puesto de trabajo, sino porque en su lugar esta un priísta y eso le duele a la gente.

En cuarto lugar, las redes sociales jugaron un papel importante en la pasada elección, son las mismas que posicionaron la marca Morena en el territorio nacional y por supuesto en Colima. Desde la toma de posesión no había tenido publicaciones que generaran un mayor número de interacciones, y oscilan entre 244 hasta 500 reacciones en promedio, esto es un resultado del trabajo que se hace desde la Comunicación e imagen pública de su equipo y del enfoque que se le da a los temas, es imposible que teniendo una estructura de gobierno tan grande, no sean capaces en trabajar los niveles de percepción en redes, que ya quedó demostrado si cuentan y sí son suficientes para penetrar en la ciudadanía.

Definitivamente el equipo deberá realizar los ajustes para obtener el resultado del posteo de ayer, donde la gobernadora muestra una artesanía realizada por las mujeres que se encuentran recluidas en el Centro de Reinserción Social, eso conmovió a la gente y generó solidaridad, necesitan buscar los agentes de cambio para que la comunicación gubernamental esté cercana a la gente y sea lo que espera de sus gobernantes.

Nadie puede quitarle méritos a la izquierda para ocupar hoy en día la sala oval de gobierno del estado de Colima, pero es el momento de detenerse y hacer un análisis serio, de evaluar las sumas que restan, las alianzas que destruyen, las comunicaciones que se vician, los designados a cargos públicos que no dieron el ancho y llegó la hora de reestructurar lo que sea necesario y más para que el proyecto de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador avance en Colima, quizá hay tensión en el tema de la Revocación de Mandato ¿Qué tal si lo gana Indira Vizcaíno Silva? Sería en definitiva la sepultura del PRIAN en Colima, si lo que se busca es tener una nueva forma de hacer gobierno. Al tiempo.