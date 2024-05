“Doña Leo” sostiene un gran encuentro con los vecinos de la colonia Elías Zamora

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Coquimatlán, Col.- La tarde de este lunes, arrancando con gran aceptación, Leonor Alcaraz “Doña Leo”, en compañía de Karen Jurado, candidata a diputada por el 5to. Distrito por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, llevó a cabo la asamblea informativa con las y los vecinos de la colonia Elias Zamora “Las Cuevitas”.

Con un gran ambiente y respaldo de las y los vecinos, “Doña Leo” dio a conocer las grandes acciones que se han venido realizando tras estos casi tres años de su gobierno, que sin duda han sido de gran impacto para el municipio.

Cabe mencionar entre una de las grandes acciones realizadas, es sin duda una obra de remodelación en la calle “20 de Noviembre” y una de las principales calles de la misma colonia, de las redes drenaje, agua potable y alcantarillado, que tras casi 25 años no se había logrado resolver esta gran problemática que causaba grandes daños en los subsuelos.

“Doña Leo” mencionó que “reconozco el gran impacto político-social que iba ocasionar, pero eso no me importó, y es por eso que llevamos a cabo todas estas importantes obras por que me preocupaba más la contaminación de nuestros mantos acuíferos, pues es donde yacen nuestros manantiales y es el agua que cientos de coquimatlenses consumimos a diario”, destacó.

Las y los vecinos reconocieron todas las acciones que se han venido realizando y agradecieron a “Doña Leo” por estas importantes obras, asimismo, solicitaron seguir informados de todas estas acciones y le agradecieron por preocuparse siempre por el bienestar de todas y todos.

Durante este ejercicio, las candidatas reforzaron la importancia de lograr la consolidación del segundo piso de la Transformación, los beneficios y las acciones que se lograrán una vez más, al conseguir la mayoría de la coalición este 2 de junio, beneficio que logrará la mejora del bienestar de las familias y del país.

Para finalizar, “Doña Leo” agradeció a quienes la acompañaron, e invitó a que confíen una vez más en este gran proyecto de transformación.