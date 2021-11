Direcciones y subdirecciones de SE aceptaron no recibir salario en noviembre y diciembre: Adolfo Núñez

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- De acuerdo al secretario de Educación en Colima, Adolfo Núñez González, las direcciones y subdirecciones pertenecientes a la dependencia aceptaron no recibir salario en noviembre y diciembre.

“Los compañeros ya trabajan, tenemos la indicación y lo hicieron con gusto que en noviembre y diciembre no hay salario”.

Núñez González dijo que tiene su plaza de primaria, «durante 33 años he vivido con ella y no me cuesta trabajo continuar así».

Además dijo que tiene conocidos jubilados que les ha pedido sean parte de su equipo de trabajo y accedieron a hacerlo.

Mencionó que en la Secretaría de Educación existe la Dirección de Educación Básica, de donde se desprenden subdirecciones de Primarias, Secundarias, Técnicas, Generales, Preescolar, Educación Inicial, la Dirección de Planeación, y la recién formada Dirección de Desarrollo Educativo y de Finanzas.