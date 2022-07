Diputado Alfredo reconoce que sigue en proceso amparo contra subasta del Ayuntamiento

*Es una moneda al aire, aseguró en una entrevista de radio.

Colima, Col.- Pese al triunfalismo con el que festejó la admisión de su amparo, el diputado Alfredo Álvarez al final reconoció que el juez no le ha dado la razón, por lo que declaró que “es una moneda al aire”.

En entrevista con una estación de radio, Alfredo Álvarez declaró: “Esto está en proceso, es una moneda al aire, digamos”.

Lo anterior lo dijo al ser cuestionado sobre los amparos que promovió contra la subasta que realiza el Ayuntamiento de Colima para pagar la deuda hereda de 51 mdp de la administración de Leoncio Morán Sánchez.

En ese sentido, el legislador local reconoció que todavía no hay una resolución, una sentencia por los juicios de amparos promovidos para que no se subasten los terrenos del Ayuntamiento de Colima, por lo que todavía no le dan la razón.

Por consiguiente, el legislador de Morena aceptó que habrá una audiencia constitucional el 12 de agosto a las 9:02 horas, para carear a las partes, a partir de lo cual el juez resolverá quién tiene la razón jurídica y lo respalda la justicia, si Alfredo o el Ayuntamiento de Colima.