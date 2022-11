Deben hacerse estudios complementarios sobre la situación de Catedral de Colima: INAH

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Colima, Ignacio Martínez de la Rosa, opinó que se deben hacer estudios complementarios con equipo especial en la Catedral Basílica Menor.

Como es de recordarse, el templo fue abierto este domingo, en vísperas de las Fiestas Guadalupanas, y tras estar cerrada desde el sismo de 7.7 grados que ocurrió el pasado 19 de septiembre.

Esto luego de que en la entidad se registraron edificios afectados por el movimiento telúrico y se dictaminaran los daños en la Catedral.

“Queremos el diagnóstico de un perito, no a simple vista, no es solo la experiencia, se tienen que utilizar una serie de aparatos para poder determinar si está inclinado, si no está inclinado, si el piso se venció o no, porque abajo hay humedad”.

Martínez de la Rosa abundó que lo único que se busca es la seguridad de las personas que asisten a la Catedral y del edificio.

“Pues como INAH no opina en torno a la actividad económica, un tema de fe, mucho menos en otro tipo de actividades de concentración de personas. Eso está fuera de nuestro ámbito de competencia”.

Agregó que el INAH sólo participó en el levantamiento de los daños y transmitir información a la Unidad Estatal de Protección Civil y, con base en ello, fue PC quien tomó la decisión correspondiente.