DE QUE PUEDE, PUEDE.

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

La corcholata presidencial Marcelo Ebrard Casaubón no es tan cándido para creer que “Morena no se puede prestar a simulación ni dedazo para seleccionar a su candidato”, tan se presta que, hasta ahora, su hechura política Mario Delgado Carrillo que preside a nivel nacional ese su partido de acogida, nada ha hecho, ni hará, para frenar la cargada a favor de la preferida del Junior Andrés Manuel López Beltrán, Claudia Sheinbaum Pardo.

#EsClaudia, Marcelo lo sabe, la estafa maestra morenista está más que cantada, pero no rompe con su jefe el tahúr de la política Andrés Manuel López Obrador porque tiene “mello” que se lo en jeringue si osa salírsele del huacal, por eso seguirá disciplinado hasta la ignominia pataleando de vez en cuando con declaraciones como la de que «presentamos una carta que dice, que los que participemos en el proceso de la encuesta, nos separemos del cargo en cuanto el partido nos lo instruya, todavía no sabemos la fecha de la encuesta, pero Morena debe definir la fecha y decir, ustedes se deben separar del cargo, tal día, la primera cosa que propuse».

A Marcelo no lo aceptan los dueños de MORENA ni sus tribus belicosas, le hacen el feo porque dice que la grandeza quiere decir que “México deje de ser un país pobre, que la mayoría de la población no sea pobre, no tenga que preocuparse de cómo va a sobrevivir el día siguiente, eso es lo que queremos lograr. Entonces aquí se dice quién soy, por qué pienso y afirmo que estoy preparado para hacerlo y sé hacerlo», cuando la fortaleza de la 4T son precisamente los pobres y humildes de corazón, tal como lo ha confesado López Obrador.

Marcelo está frito y refrito metido como está en la farsa que es el proceso amloista de imposición de #EsClaudia como candidata de MORENA y sus aliados a presidente de la República para el sexenio 2024-2030, haciéndole el juego a su carnal Andrés Manuel para no provocar su ira y lo vaya a expulsar del paraíso en la tierra que para ellos es la 4T.

Si el Secretario de Relaciones Exteriores seguirá en el juego y rejuego orquestado por su jefe y líder moral para imponer a #EsClaudia, hasta que se anuncie que ella barrió en las encuestas, se lo llevará la Tía de las Muchas a “La Chingada”, así de vez en cuando haga declaraciones estruendosas cuestionando el proceso morenista electivo interno, nomás por no dejar.

La arrolladora campaña abierta que, con todo el respaldo del Gobierno Federal, de la veintena de gobernadores 4teros y de algunos de oposición ansiosos por congratularse con ella, trae desplegada Claudia Sheinbaum Pardo a lo largo y ancho del país, no deja lugar a dudas de por dónde viene la pichada. Solamente Marcelo parece no darse cuenta de que todo está consumado para la entronización de #EsClaudia.

Como el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, conoce de primera mano la jugada de su paisano, contemporáneo y hermano del alma Andrés Manuel López Obrador, para imponer como candidata a sucederlo a #EsClaudia, ni suda ni se acongoja, y presto está a levantarle el brazo victorioso llegado el momento de su lanzamiento como tal, y a recibir sus bien ganadas recompensas para él y los suyos como, en Colima, la alcaldesa porteña Griselda Martínez M., por ejemplo.

Se dice que…

*Loco de contento, henchido de satisfacción, el políticamente muy devaluado todavía pastor de los senadores morenistas, Ricardo Monreal Ávila, tras su “reencuentro afortunado” con Andrés Manuel López Obrador después dos años de tenerlo congelado, con sus chones a las rodillas, le refrendó su lealtad hasta la ignominia con la frase “prefiero no ser nada a traicionarlo”.

*“Su gesto deferente y amable después de dos años me hace responderle con la misma actitud. Nobleza obliga. Nunca he querido confrontarme con él, aunque tengo mis opiniones, sobre todo, basadas en la Constitución y en la Ley, en la racionalidad jurídica y política me parece que lo que sucedió el fin de semana fue afortunado para mí”, expresó el zacatecano que se conformará con las migajas del poder que tenga a bien dejarle caer el tabasqueño. ¿O no?

*Si los hermanos de AMLO no son corruptos, mucho menos sus hijos; tampoco, los dos de su porrista Lorenzo Francisco Meyer Cossío. Todos ellos fueron sin pecado original de corrupción concebidos. De todos ellos es el reino de los cielos.