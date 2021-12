Crónica de una Navidad  sin dinero/Un adicto no es un enfermo, es un manipulador/

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

Triste el panorama para los trabajadores al servicio del gobierno del estado, pero recordemos que ya navidades anteriores pasaban una incertidumbre en torno al pago del aguinaldo. Ahora esta situación se intensificó y tras varios meses de no recibir sus salarios de manera puntual y en otros casos de tener un acumulado de dos a tres quincenas, la desesperación de los trabajadores de diferentes dependencias se han manifestado en diferentes redes sociales y en la cuenta de Facebook de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, para solicitarle de manera urgente se resuelva el tema del impago.

Es a Indira Vizcaíno a quien le toca cargar con el peso de las malas acciones de los gobernantes del pasado, es a la gobernadora de la alternancia, a quien le exigen gestione y liberen los recursos que ya tiene de rodillas a más de 20 mil trabajadores, por qué lamentablemente recibió un gobierno estatal en ruinas y se hablaba de un boquete financiero, que al día de hoy es un socavón.

En honor a la verdad, Indira Vizcaíno no fue quien desfalcó al estado, pero si tiene la responsabilidad de sacar adelante este tema que afecta a miles, es momento de tocar puertas y de que el respaldo del gobierno federal se haga manifiesto. Confío en que se va a resolver este infierno para beneficio de los burócratas y maestros de la Sección 39, mi solidaridad con todos ellos.

Pero lo ridículo es que ahora sus detractores se desgarran las vestiduras y dicen que no se queje ni señale las malas acciones de los ex gobernadores, que por qué ya sabía lo que le esperaba, O sea que ahora resulta que la gobernadora Vizcaíno Silva, tiene que cargar con la factura de los errores de los ex gobernadores: Elias Zamora Verduzco, Fernando Moreno Peña, Arnoldo Ochoa González, Mario Anguiano y Nacho Peralta, dónde lujos y excentricidades, bienes, ahorros y cambio de vida fueron las marcas de sus gobiernos. Y peor aún se escuchan los que les sirven por qué les deben la vida laboral, pidiendo evidencias, que más pruebas quieren de sus excesos en el poder si el nombramiento y los beneficios recibidos por cada uno de ellos son lo más tangible que existe.

En fin, al parecer los priistas, los mismos de siempre, están metidos hasta la cocina, hasta el baño y el patio, inclusive en la azotea y no será fácil sacarlos de ahí, ellos dicen que ya está pactada su permanencia en el cargo «por los mismos de siempre» ¿Será verdad lo que se dice en los corrillos y lo que de forma cínica presumen?

Lo cierto es que muchos de la 4T que apoyaron el proyecto de Indira Vizcaíno, están esperando una oportunidad para ser parte de la era de nuevos servidores públicos, con el único compromiso se trabajar para la gente y ser leales a los ideales del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esperemos que el anuncio en próximos días sea el pago total del adeudo a los burócratas, muy especialmente a los trabajadores de la Fiscalía y a los maestros de la Sección 39 del SNTE, han demostrado su amor por Colima al seguir trabajando y prestando los servicios, son los héroes anónimos de esta catástrofe financiera pues me hago una pregunta ¿Qué pasaría en las dependencias si estás personas valiosas no estuvieran sirviendo a la gente?

Gracias a todas y todos ellos.

UN ADICTO NO ES UN ENFERMO, ES UN MANIPULADOR

No es raro que las personas adictas se sientan internamente impotentes porque están controladas por su necesidad de drogas o alcohol. En cambio, un adicto a menudo intentará controlar su entorno y todos los demás para compensarlo. Sus intensos anhelos son justificación de comportamientos manipuladores, si usted vive o tiene cercanía, tenga cuidado de no caer en su juego.

El adicto directamente niega que consuma o que tenga dificultades con la droga, el alcohol, u otras adicciones como los videojuegos y la ludopatía.

Asegura que controla su consumo, o sus aficiones, es decir, que no necesita ayuda. Es más, incluso puede dejar de consumir o jugar durante un tiempo para tranquilizar a todos, pero volverá a hacerlo sin duda alguna.

Con la pareja y la familia, aparecen sentimientos negativos. Convivir con una persona adicta hace que surjan un conjunto de emociones que van desde la ira y frustración hasta la culpa de no saber qué hacer ante esa situación. En ocasiones, los padres, hermanos, la pareja del adicto pueden llegar a deprimirse por no ser capaces de ayudarlo, cuando realmente están atrapados en el juego de su manipulación.

Así que si usted está inmerso en esta situación, le recomiendo poner límites y buscar ayuda profesional, no justificarlo y ver las cosas de forma clara y objetiva. Aún puede ser una buena oportunidad para que todo se transforme para bien.