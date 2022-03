Corte cancela la persecución a la familia Cuevas Morán

*Derriba la acusación de Gertz Manero.

México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) canceló la orden de captura que pesa sobre Alejandra Cuevas Morán y ordenó su inmediata liberación. También se canceló el proceso penal sobre su madre, Laura Morán.

Los ministros y ministras de la Corte concluyeron, por unanimidad, que no hay elementos para sostener que las dos mujeres participaron en el crimen de homicidio por falta de cuidados de Federico Gertz Manero, hermano del actual fiscal general de la República.

En larga sesión, el máximo tribunal debatió si el asunto debe ser analizado con perspectiva de género y si procede el cambio de una jurisprudencia que no obliga a revisar la llamada revisión adhesiva en el análisis de amparos, lo que promovió posturas diversas.

Sin embargo, todas las intervenciones apuntaron que no hay elementos para atribuir un delito de falta de cuidado a ninguna de las dos mujeres, ya que en el expediente hay pruebas que indican que Federico Gertz fue atendido por médicos especialistas.

En el caso de Alejandra Cuevas se concluyó que no existe el delito por el cual estaba en prisión, pues la ley no contempla la responsabilidad para cuidar de la salud de la pareja sentimental de su madre, con quien no vivía.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, ordenó que se comunique la decisión lo más rápido posible para lograr la liberación inmediata de Laura Cuevas.

Con información de Aristegui Noticias