Conoce los libros más vendidos de 2021 recomendados para este verano

CN COLIMANOTICIAS

México.- Si algo está dejando este año, además de las benditas vacunas contra la Covid, son unas novedades literarias con las que importa un poco menos encerrarse a leer. 2021 está siendo de gran calidad editorial y, como sabemos que hay mucho donde elegir, hemos querido recopilar aquellos libros que se repiten en los listados de más vendidos de nuestras librerías de referencia. Sobre todo, porque en el verano podemos disfrutar las vacaciones con buenas novelas para leer junto al mar o las montañas.

Sira, María Dueñas

La continuación de El tiempo entre costuras vendió más de 150.000 ejemplares tan solo en sus dos primeras semanas y fue la novela más vendida en el Día del Libro. En sus páginas, Sira ya no es la inocente costurera que nos deslumbró entonces entre patrones y mensajes clandestinos. Concluidas sus funciones como colaboradora de los Servicios Secretos británicos en la Segunda Guerra Mundial, Sira afronta el futuro con ansias de serenidad. No lo logrará, sin embargo. El destino le tiene preparada una trágica desventura que la obligará a reinventarse, tomar sola las riendas de su vida y luchar con garra para encauzar el porvenir.

El arte de engañar al karma, Elísabet Benavent

Después de vender más de 3.000.000 de ejemplares de sus novelas, Elísabet Benavent ha vuelto con El arte de engañar al karma, una novela donde despliega su virtuosismo narrativo y magia para crear historias, con ese estilo lleno de risas y lágrimas. Una novela sorprendente, llena de belleza y arte en la que las mujeres dejan de ser musas para ser creadoras. Y volar alto. Por encima de cualquier expectativa. Los protagonistas son una aspirante a actriz cansada de hacer castings, un artista reconocido en plena crisis creativa, unos valiosos cuadros encontrados en un desván y, por supuesto, el arte del engaño para cambiar las leyes del karma.

El juego del alma, Javier Castillo

Después de alcanzar el millón de ejemplares vendidos, Javier Castillo pone en jaque al lector con las piezas de un thriller inquietante. Un autor de quien Joël Dicker ha dicho que «es sin duda el nuevo fenómeno de la literatura europea» y que introduce al lector en un juego peligroso con los dados de la fe y del engaño, del amor y el dolor, con extraños rituales y un oscuro secreto que, de descubrirse, puede cambiarlo todo. Todo empieza con una chica que aparece crucificada. Miren Triggs, periodista de investigación del Manhattan Press, recibe de manera inesperada un extraño sobre. En su interior, la polaroid de otra adolescente amordazada y maniatada, con una sola anotación: «GINA PEBBLES, 2002».

El olvido que seremos, Héctor Abad Faciolince

Esta es la obra maestra de Héctor Abad Faciolince y uno de los libros fundamentales de la literatura contemporánea en español. Ha sido ganador del Premio WOLA-Duke en Derechos Humanos en Estados Unidos y del Prémio Criaçao Literária Casa da America Latina de Portugal. La novela en la que se basa la película de Fernando Trueba, ganadora del Goya a la mejor película iberoamericana y destacada por los festivales de Cannes y San Sebastián. Héctor Abad Gómez, médico y activista en pro de los derechos humanos, fue asesinado en Medellín por los paramilitares. Esta es su biografía novelada, escrita por su propio hijo.

El infinito en un junco: La invención de los libros en el mundo antiguo, Irene Vallejo

El infinito en un junco es un recorrido por la vida del libro y de quienes lo han salvaguardado durante casi treinta siglos. Ese fascinante artefacto que inventamos para que las palabras pudieran viajar en el espacio y en el tiempo. La historia de su fabricación, de todos los tipos que han existido: de humo, de piedra, de arcilla, de seda, de piel, de árboles, de plástico y de luz… Pero, sobre todo, esta es una fabulosa aventura colectiva protagonizada por miles de personas que, a lo largo del tiempo, han hecho posibles y han protegido los libros: narradoras orales, escribas, iluminadores, traductores, vendedores ambulantes, maestras, sabios, espías, rebeldes, monjas, esclavos, aventureras…

Nosotros en la luna, Alice Kellen

Cuando Rhys y Ginger se conocen en las calles de la ciudad de París, no imaginan que sus vidas se unirán para siempre, a pesar de la distancia y de que no puedan ser más diferentes. Ella vive en Londres y a veces se siente tan perdida que se ha olvidado hasta de sus propios sueños. Él es incapaz de quedarse quieto en ningún lugar y cree saber quién es. Y cada noche su amistad crece entre e-mails llenos de confidencias, dudas e inquietudes. Pero ¿qué ocurre cuando el paso del tiempo pone a prueba su relación?

Cada noche te escribo, Patricia Benito

Cada noche te escribo son los silencios que ponen fin a una conversación, los gritos de auxilio jamás enviados, las cartas perdidas en un cajón. La despedida elástica del que no quiere irse, unos dedos cruzados para que se quieran quedar. Aquellos secretos que guardas para quien ya no está. Este libro es un acto de soledad, un golpe en la mesa, un monumento a lo que pudo ser y también una sombra en mitad del camino: la última noche de duelo, una recaída controlada, los segundos previos al número final. Despertarse cuando ya no estás.

El principito, Antoine de Saint-Exupéry

El clásico de Saint-Exupéry en una nueva edición de tapa dura con estuche y con una cubierta única. Acompañada de las extraordinarias ilustraciones originales del Antoine de Saint-Exupéry, esta edición de a todo color y con un nuevo formato ampliado es muy elegante. Fábula mítica y relato filosófico que interroga acerca de la relación del ser humano con su prójimo y con el mundo, El Principito concentra, con maravillosa simplicidad, la constante reflexión de su autor sobre la amistad, el amor y el sentido de la vida.

Loba negra, Juan Gómez-Jurado

Juan Gómez-Jurado es el autor español de thriller más leído en todo el mundo. Loba negra es su última novela, continuación de Reina roja, donde presentó a un personaje muy especial: Antonia Scott, que no es policía ni criminalista pero ha resuelto decenas de crímenes. La Loba negra está cada vez más cerca y Antonia, por primera vez, está asustada. Tendrá que enfrentarse por fin a una rival a su altura.

Reina roja, Juan Gómez-Jurado

El thriller trepidante con el que el periodista y autor madrileño Juan Gómez-Jurado conquistó al público y a la crítica en 2018 con Reina Roja. Antonia Scott y Jon Gutiérrez son los personajes principales de un encargo aparentemente sencillo con el que Jon se dará cuenta de que con Antonia nada es fácil. Hace un tiempo que ella no sale de su ático de Lavapiés. Las cosas que ha perdido le importan mucho más que las que esperan ahí fuera. Tampoco recibe visitas. Por eso no le gusta nada, nada, cuando escucha unos pasos desconocidos subiendo las escaleras hasta el último piso.

Castellano, Lorenzo Silva

La épica revuelta del pueblo de Castilla contra el abuso de poder de Carlos V culminó en una batalla en la que las tropas imperiales arrollaron a las de las Comunidades de Castilla y decapitaron a sus principales capitanes. Desde entonces, los castellanos han languidecido en tierras empobrecidas y ciudades despobladas. Esta novela es un viaje a ese fracaso nacido de un sueño de orgullo y libertad frente a la ambición y la codicia de gobernantes intrusos y, en paralelo, del descubrimiento tardío del autor, a raíz del extrañamiento y el rechazo ajeno, de su filiación castellana y del peso que esta ha tenido en su carácter y en su visión del mundo.

Tomás Nevinson, Javier Marías

Tomás Nevinson cae en la tentación de volver a los Servicios Secretos y se le propone ir a una ciudad del noroeste para identificar a una persona que participó en atentados del IRA y de ETA diez años atrás. La novela es una profunda reflexión sobre los límites de lo que se puede hacer, sobre la mancha que casi siempre trae la evitación del mal mayor y sobre la dificultad de determinar cuál es ese mal. Con el trasfondo de episodios históricos de terrorismo, es también la historia de qué le sucede a quien ya le había sucedido todo y a quien, aparentemente, nada más podía ocurrir.

Hamnet, Maggie O’Farrell

Partiendo de la historia familiar de Shakespeare, Maggie O’Farrell transita entre la ficción y la realidad para trazar una recreación del suceso que inspiró Hamlet. Agnes, una muchacha peculiar, es la comidilla de Stratford (Inglaterra). Cuando conoce a un joven preceptor de latín, igual de extraordinario que ella, se da cuenta de que están llamados a formar una familia. Pero su matrimonio se verá puesto a prueba, primero por sus parientes y después por una inesperada desgracia. El resultado es una prodigiosa novela que ha cosechado un enorme éxito internacional.

Un amor, Sara Mesa

La historia ocurre en La Escapa, un pequeño núcleo rural donde Nat, una joven traductora, acaba de mudarse. Su casero no tardará en mostrar su verdadera cara, y los conflictos en torno a la casa alquilada se convertirán en una verdadera obsesión. El resto de los habitantes de la zona (la chica de la tienda, Píter el hippie, la vieja y demente Roberta, Andreas el alemán, la familia de ciudad que pasa allí los fines de semana) acogerán a Nat con aparente normalidad, mientras de fondo laten la incomprensión y la extrañeza mutuas.

Independencia, Javier Cercas

Un furioso alegato contra la tiranía de los dueños del dinero y los amos del mundo. Vuelve Melchor Marín. Y vuelve a Barcelona, donde es reclamado para investigar un caso vidrioso: están chantajeando con un vídeo sexual a la alcaldesa de la ciudad. Cargado con su pesar por no haber encontrado a los asesinos de su madre, pero también con su inflexible sentido de la justicia e integridad moral, Melchor debe desmontar una extorsión que no se sabe si persigue el simple beneficio económico o la desestabilización política, y, para hacerlo, se adentra en los círculos del poder, un lugar donde reinan el cinismo, la ambición sin escrúpulos y la brutalidad corrupta.

Klara y el sol, Kazuo Ishiguro

Klara es una AA, una Amiga Artificial, especializada en el cuidado de niños. Pasa sus días en una tienda, esperando a que alguien la adquiera y se la lleve a una casa, un hogar. Mientras espera, contempla el exterior desde el escaparate. Observa a los transeúntes, sus actitudes, sus gestos, su modo de caminar, y es testigo de algunos episodios que no acaba de entender, como una extraña pelea entre dos taxistas. ¿Qué le espera en el mundo exterior cuando salga de la tienda y se vaya a vivir con una familia? Esta es la primera novela de Kazuo Ishiguro tras ser galardonado con el Premio Nobel. En ella vuelve a jugar con la ciencia ficción, como ya hizo en Nunca me abandones, y nos regala una deslumbrante parábola sobre nuestro mundo.

Simón, Miqui Otero

Este libro es una vida entera. La vida de Simón. Que abre los ojos en un bar, entre dos familias que no se hablan. Que crece buscando a su primo, aquel que le prometió una vida de novela y desapareció. Que aprende lo que es la amistad junto a Estela. Que ensaya en restaurantes de lujo las recetas que aprendió en el bar. Que se finge un héroe en yates y billares. Que se obliga a caminar hacia delante en viajes que son huidas. Que se enamora demasiado y mal. Que pronto se da cuenta de que los héroes no existen, las fortunas lo son por algo y las damas no pretenden que las rescaten. Que un día vuelve para empezar de nuevo, esta vez de verdad, la novela de su vida. Miqui Otero se corona con uno de los libros más conmovedores y auténticos de los últimos tiempos.

Alas de plata, Camilla Läckberg

Camilla Läckberg nos sorprende con una novela que reinventa la línea que divide el bien y el mal. Faye lleva una nueva vida en un pueblo de Italia. Su compañía Revenge va viento en popa y su exmarido está en la cárcel. Pero justo cuando piensa que todo ha vuelto a la normalidad, su pequeña burbuja de felicidad se ve de nuevo amenazada al descubrir que alguien intenta arruinar el sueño por el que tanto ha luchado. Los fantasmas del pasado todavía parecen estar muy cerca y dispuestos a arrebatarle todo lo que es suyo. Faye tiene que regresar a Estocolmo para salvar lo que más quiere. También hace una escapada a Madrid, un guiño a los lectores de nuestro país, que la autora adora.

Con información de Trendencias.com