Comparte rector de la UdeC siete claves para un buen liderazgo

Colima, Col.- Como parte de los festejos por el 45 aniversario del Bachillerato 4, este lunes el rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, impartió la charla “Competencias de liderazgo efectivas”, en la que les planteó a los alumnos, docentes y directivos que llenaron el Teatro Universitario, siete competencias que van desde la disciplina hasta la resolución de conflictos.

Al subir al escenario, el rector felicitó a la comunidad académica de este plantel, al que definió como “un bachillerato de gran importancia y relevancia, no sólo para la Universidad de Colima sino para el estado, por su tradición e historia”.

Hoy en día, contextualizó, “se habla y escribe mucho sobre recomendaciones para ser líder; en ese sentido, lo que quiero compartir hoy con ustedes, con base a mi experiencia, son siete características que me parecen fundamentales para convertirse en un líder: la disciplina, la comunicación eficaz, el liderazgo transformacional, la capacitación, conciencia ambiental, autogestión emocional y la resolución de conflictos.

Sobre la disciplina, Christian Torres comentó que “no se puede asumir el liderazgo de nada si no se tiene disciplina; la disciplina y la motivación son lo que hacen la diferencia entre unas y otras personas. Es simple, si no tienen disciplina y motivación, puede que no terminen sus estudios, por lo que les invito a que, si quieren asumir un liderazgo asertivo, consideren la disciplina.”

Respecto a la comunicación eficaz, el rector explicó que “para cualquier cosa que decidan estudiar necesitan comunicarse de manera eficaz; para ello deben hablar y escribir bien y para saber comunicar, hay que leer. En este sentido, si identifican que tiene un problema para comunicarse, para hablar en público, les recomiendo que trabajen en el tema, si pueden solos, si no con sus maestros o maestras, padres o tutores, porque el resto de su vida van a necesitar la comunicación todos los días”.

Sobre liderazgo transformacional, Christian Torres Ortiz comentó que éste es sólo uno de los muchos tipos de liderazgos que existen; “si ustedes de repente se encuentran en una situación que puedan transformar, asúmanse como líderes y transfórmenla; para ello se necesita mucho trabajar con la gente, para que junto con ellos y ellas puedan transformar esa situación. Deben ir del diagnóstico a la acción, de no ser así, las cosas no van a cambiar”.

Al mencionar el tema de la capacitación, señaló lo siguiente: “ustedes, jóvenes, tienen una enorme ventaja, al tener acceso a la educación, tienen la ventaja de recibir información privilegiada, de tener un maestro que les atienda, de tener una familia que está al pendiente de ustedes, eso les da una ventaja competitiva con el resto de los jóvenes; algo muy importante: de aquí en adelante, la capacitación es para toda la vida”.

Otro de los puntos que explicó fue uno de los que considera más importantes: la conciencia ambiental; “éste es el tema de temas, pues todo lo demás dependerá de qué grado de conciencia ambiental tenga la humanidad en el presente y en el futuro, para que el mundo siga funcionando más o menos como ahora funciona; cuidar el planeta donde ahora vivimos es fundamental, de lo contrario, no tiene mucho sentido todo lo demás”.

Respecto a la autogestión emocional, comentó que es importante conocer nuestro estado físico y emocional; “si en alguno de los dos aspectos se encuentran con luz amarilla, yo les diría: hay que pedir ayuda, no les dé pena, tienen infinidad de apoyos y esquemas en la Universidad, porque si no se atienden, puede que tengan que abandonar sus estudios”.

El último punto del que habló el rector fue la resolución de conflictos; “todos en esta vida tenemos problemas y situaciones complejas que enfrentar, ya sea en la vida privada, profesional o pública, es lo más normal; sin embargo, no dejen que estos conflictos se acumulen, pónganlos en la mesa y atiéndanlos de acuerdo a sus prioridades, para que no los rebasen”.

Al concluir su participación, una persona del público le preguntó al rector cual sería el legado que le gustaría dejar como líder de una institución como la Universidad de Colima, a lo que respondió que “como rector, evidentemente derivado de mi responsabilidad, me gustaría poder dejar una universidad mejor de la que recibí y en lo personal, me gustaría que me recordaran como un buen ejemplo y una buena persona”.