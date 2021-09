COLIMA REQUIERE

Quien controla los medios de

comunicación, controla las mentes.

JIM MORRISON.

Por: Manuel Olvera Sánchez

La pasada jornada electoral, como las que le antecedieron en el año 2000, 2012 y en el 2018, fue una elección en la cual el pueblo de nueva cuenta buscando terminar con malos gobiernos le entrega al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) la gubernatura, la mayoría en el congreso y municipios como Manzanillo y Tecomán con la firme idea de que le den continuidad al proyecto de gobierno del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO).



Sin embargo, no debemos perder de vista que la alianza va por Colima enarbolada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), jugarán un papel fundamental dentro de la gobernanza en el estado, máxime que la zona conurbada Colima – Villa de Álvarez será gobernada por dos mujeres valiosas: Margarita Moreno y Esther Gutiérrez Andrade, ambas con bastas credenciales que garantizan un buen papel dentro de la administración pública.



La zona conurbada Colima – Villa de Álvarez representa una población importante que estará atenta al buen o deficiente trabajo que desarrollen los próximos tres años y que depende del resultado que lleven a cabo será el respaldo o rechazo que tendrán de sus gobernados.



En lo referente al poder legislativo, la sociedad colimense fue testigo del pésimo desempeño llevado a cabo por algunos legisladorss y que termina su gestión en unos días más , fuimos testigos de diputados de MORENA que sin importar la visión política de AMLO llevaron a cabo todo lo contrario y en particular el diputado Guillermo Toscano quien de manera personal le hizo llegar a la dirigencia estatal del partido del presidente de la República la renuncia a la fracción de MORENA, sin embargo, fue candidato con los resultados electorales que son del dominio público.



Una legislatura con mayoría de legisladores que llegaron bajo la ola AMLO, pero que fue solo la oportunidad para acceder al poder sin los más mínimos méritos suficientes, diputados que un día respondían a los intereses políticos del gobernador y que al otro día también, en pocas palabras, respondían a cuestiones personales que a los del pueblo que es a quienes debieron servir.



Hoy en día, vemos cómo incluso, algunos de ellos presentaron recursos legales en contra de la actual gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva y actualmente presumen fotografías con ella con el argumento de que todo lo anterior ha quedado en el pasado y que ya cambiaron, que ya lo ingratos y desleales ya no lo son, pero al final de cuentas, la gobernadora electa sabe cuál fue su comportamiento y que incluso pusieron en riesgo su proyecto político.



La gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva no es ingenua y sabe cuáles diputados buscaron a través de todos los medios entorpecer su trabajo político, y deberá privilegiar al momento de designar los mejores perfiles que se caractericen por su alto sentido de responsabilidad para con la sociedad y que cuenten con el conocimiento de la administración pública, ya que por las condiciones en la que recibirá las riendas del gobierno del estado se ocupan perfiles con esas características.



El éxito del proyecto gobierno de Indira Vizcaíno Silva en mucho dependerá de saber tomar las decisiones correctas sobre los funcionarios que ella designe, deberá aislarse de presiones ajenas como lo son: las que le busque imponer la dirigencia de su partido, las de amistades que por ese sólo hecho busquen influir en la toma de decisiones y muchas más que es del dominio público por los resultados que en materia de seguridad mantienen al estado en condiciones críticas.



La gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva , deberá llamar a un pacto a las diferentes corrientes políticas a través del cual se busque trabajar en favor del pueblo colimense que esta habido de un maravilloso gobierno, un gobierno que haga crecer la economía pero en realidades y no en discursos, que genere infraestructura, que los grandes empresarios vean en nuestro estado la oportunidad de invertir y generar los empleos que a través de sexenios y sexenios se han prometido al pueblo y no se ha logrado nada, sino todo lo contrario.





Indira vizcaíno Silva conoce las múltiples necesidades que viven día a día los municipios, lo sabe ya que ella fue alcaldesa de su municipio , está enterada de las condiciones desastrosas en las cuales recibirán los alcaldes las arcas municipales, sabe que los municipios por ser la primera autoridad a la cual recurre la sociedad en gran medida le resolverían infinidad de necesidades que vive el pueblo, razón de más para establecer los acuerdos necesarios con la finalidad de trabajar de la mano con las autoridades municipales.



Indira Vizcaíno Silva cuenta con muchas fortalezas, es joven, ya ha desempeñado tareas en materia de gobierno y una que es fundamental: una relación directa con el presidente AMLO, lo cual indudablemente que contribuirá de manera considerable al momento de presentar gestiones en favor de los colimenses, esa relación será fundamental ante las condiciones en las cuales recibirá la administración.

Colima requiere de una gobernadora que cuente con vocación ya que de esa manera se garantiza ser un buen gobernante, requiere de un gobernante íntegro y honesto, eso jugara un papel importante en todas y cada una de las decisiones que tome, virtudes hoy en día muy escasas que no dudo la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva cumple a cabalidad.

