COLIMA EXIGIÓ Y LOGRÓ EL CAMBIO

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

“Recibo un gobierno quebrado, una institución descuidada y una sociedad ofendida y vulnerada”, afirmó Indira Vizcaíno Silva, luego de rendir protesta el pasado lunes como la segunda gobernadora en la historia de nuestra entidad. Con estas palabras sintetiza la nueva mandataria, la misma idea generalizada que tenemos los colimenses sobra la saliente administración estatal fallida.

Durante su mensaje político ofrecido en el Teatro Hidalgo de esta ciudad capital, declarado por el Congreso como recinto legislativo para esta sesión solemne, Vizcaíno señaló que “Colima no aguanta, Colima no merece y Colima no va a tener un sexenio más de malos gobiernos, indolentes, insensibles, corruptos y alejados de la gente”. Ojalá sus palabras sean congruentes entre el decir y hacer, ya que Nacho Peralta así convenció en campaña y ganó, pero jamás pudo con el paquete estatal.

Indira Vizcaíno asume la gubernatura a los 34 años de edad, e hizo un llamado a las fuerzas políticas del estado para dejar de lado intereses personales, políticos o partidistas para priorizar el amor por la entidad y actuar con responsabilidad en beneficio de los colimenses. Quizás sea el tema más relevante pues aquí no agrede o ataca a los neoliberales ni a los empresarios, exhorta a la unidad política y social, dejando de lado los colores de los partidos, excelente postura para acelerar el desarrollo de la entidad. Tampoco señala que encarcelará a los ex funcionarios, pues sabe bien que es trabajo que compete al Congreso Estatal y a las Fiscalías Estatal y Federal, además de la Secretarías que les compete a fiscalización de los recursos y del Congreso de la Unión, pues grillar solo le traerá conflictos locales.

LA GOBERNADORA TOMÓ PROTESTA AL GABINETE

La nueva titular del Ejecutivo estatal le tomó protesta a los integrantes del gabinete que la acompañará en su sexenio, a los cuales les manifestó que el único compromiso que tienen es con la sociedad de Colima, pues la ciudadanía espera un “cambio profundo” con el nuevo gobierno estatal. “Ustedes saben que están aquí por sus principios, por sus capacidades, por sus convicciones, saben que no están aquí por ningún compromiso político, por ninguna cuota, y por lo tanto creo que saben que el único compromiso que tienen, más allá de con una servidora, es con el pueblo de Colima. Yo espero y confío, a nombre de todos los colimenses, es que estén a la altura de lo que nuestro estado necesita, que estén a la altura del cambio profundo y la transformación”, expresó desde Palacio de Gobierno.

RUMBO AL 2024 Dos aspirantes naturales a la presidencia del país estuvieron en Colima, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Ricardo Monreal Ávila Coordinador General de Morena en la Cámara de Senadores, Claudia aprovechó a los medios y felicitó a la Gobernadora del Estado de Colima, Indira Vizcaíno, reconoció que “será una digna representante de la Cuarta Transformación”, por “su juventud y convicción” afirmó que la denominada “cuarta transformación” será dignamente representada en Colima por la nueva gobernadora. Por su parte Ricardo Monreal Ávila quien es otro fuerte aspirante de Morena expresó que Colima requería un nueva y mejor etapa política y administrativa dado la problemática que ha trascendido y tiene estancado el desarrollo económico y social de la entidad, señaló que Indira Vizcaíno es una mujer de izquierda con una ideología bien sustentada al igual que su señor padre Arnoldo Vizcaíno y la vamos a respaldar en sus proyectos legislativos y políticos por el bien de Colima.

¿NOMBRAMIENTOS PENDIENTES?

Muchos morenistas dicen estar sorprendidos porque esperaban que fueran designados como titulares en el nuevo gabinete estatal personas identificadas ampliamente en el partido y con mucho trabajo en la reciente campaña política electoral de Morena, como son Sergio Jiménez Bojado, Vladimir Parra Barragán, Gisela Méndez entre otros, quizás serán asignados en las delegaciones federales, pues se asegura que en breve habrá cambios en la mayoría de las dependencias del gobierno federal.

¿POR QUÉ INVITÓ MARIO ANGUIANO?

Mario Anguiano fue invitado a la toma de protesta de Indira Vizcaíno, hubo algunas críticas, pero quieran o no reconocer es parte de la transición estatal, porque dividió y debilitó a las fuerzas priístas en la actual sucesión estatal, participó en diferentes bandos y partidos, ya que la postura política de Anguiano siempre fue muy clara y así lo publicamos antes aquí, porque así lo expuso una vez en reunión con el “Círculo Colimense de Analistas Políticos”, expresando que lo único que deseaba es que no ganara el PRI de Nacho Peralta en esta sucesión estatal por el bien de Colima, pue sentía que ra un perseguido político, por ello su gente y aliados trabajaron en contra del tricolor, era lógico que los dividió, muchos estuvieron con Virgilio Mendoza en el Verde, otros en el PES, y otros más en Morena, y en cuanto a los delitos que le imputaban por un préstamo estatal fue claro que no lo recibió, quien recibió el crédito estatal fue la actual administración estatal para pagar los aguinaldos y sueldos de los trabajadores del estado al final de su sexenio, por ello Mario Anguiano hasta retó a la Fiscalía para que lo metiera a la cárcel asistiendo con miles de trabajadores, dicho de otra forma, el Gobierno del Estado acusó al ex gobernador Mario Anguiano por un adeudo que el mismo Gobierno Estatal recibió, era absurdo y la pregunta es ¿porque no persiguieron también a todos los ex legisladores que lo aprobaron?, al igual así aprobaron los préstamos en la anterior administración estatal, luego entonces deberían ser encarcelados también los diputados locales que aprueban dichas deudas.