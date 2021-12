César Villa señala que el ‘decretazo’ del gobierno federal dañará al erario

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El expresidente de la asociación de ingenieros y arquitectos de Tecomán, César Villa, dijo que el acuerdo anunciado por el gobierno federal que cataloga como asuntos de seguridad nacional a las obras y proyectos prioritarios del gobierno, es un mal que perjudica al erario y fortalece la corrupción.

Villa Hinojosa admitió que el presidente de la asociación de ingenieros y arquitectos de México (AIAM) Ricardo Rodríguez Romero se quedó «corto» en sus declaraciones en contra de este acuerdo en el que queda de manifiesto que sino hay una revisión del manejo de los recursos tampoco se garantiza una revisión de la calidad de los trabajos, “como quiera el perjudicado es el erario y se fortalece la corrupción”, insistió.

Aclaró, que por algo han sido creados los mecanismos de licitación así como los mecanismos de revisión de las mismas obras, “para evitar primero un daño al erario y segundo obras mal construidas como la línea 12 del metro que nos puede costar vidas humanas”.

Villa Hinojosa indicó que la ley los procedimientos de licitación ha ido protegiendo al paso del tiempo que haya constructores favoritos, empresas cuates y gente que se beneficie como grupos políticos que se hacen de muchos recursos en este rubro, “o los mismos partidos políticos que sus funcionarios lo utilizan para campañas políticas”.

Catalogó como delicado el tema y dijo conocer de casos en obras federales que no piden al constructor factura de la misma.

“Ya con la experiencia que tenemos que estar alerta porque el combate a la corrupción es continuo y no debe de tener matices, es parejo, este cuento que no somos iguales y yo no soy corrupto parecieran meras justificaciones para seguir siendo corruptos”, señaló.