Cara la conectividad aérea entre Colima y México

Por: Ángel Durán.

No hay duda que en la conectividad aérea entre Colima y la ciudad de México es una de las más caras del país; pues una sola aerolínea conserva el monopolio del transporte entre ambas ciudades; lo que debería de observarse por parte de las autoridades a fin de hacer más accesible el traslado de personas a la ciudad de México y a otras, a fin de cumplir con un servicio público aéreo menos monopolizado pero que finalmente ayude al traslado de personas vía aérea a la capital de la República.

La aerolínea Aeromar es la que conserva monopólicamente este servicio de traslado, ha habido algunas otras aerolíneas que llegan pero, por alguna razón no les es costeable; esto ocasiona que cueste mas un boleto de la ciudad de Colima a la ciudad de México que, de Guadalajara a cualquier parte de Estados Unidos; sin duda la razón es porque no hay competencia y esto es parte que debieran de tomar en cuenta las autoridad que revisen el transporte aéreo y que lo hagan muy accesible a la población, para eso tienen que incrementar la competencia entre aerolíneas que puedan prestar este servicio público.

No se debe olvidar, que el transporte público aéreo se debe democratizar y socializar, debe ser accesible para todos los estratos sociales puesto que, hay mucha gente que viaja a diferentes partes de la República mexicana pero más a la ciudad de México, así es que, como el servicio de transporte aéreo a aquella ciudad, es muy caro puesto que, solamente una sola aerolínea tiene acaparado el servicio, pues solamente las personas con un alto nivel de ingreso, lo pueden hacer, excluyendo a más del 90% de las personas que tienen necesidad de viajar a aquella ciudad y por su situación económica, no pueden hacer uso de este transporte.

El servicio aéreo de Colima a México, no debiera ser elitista, este tema lo deben de retomar las autoridades de transporte y hacer más accesible este servicio para que toda la población se beneficie, deben permitir la competencia de otras aerolíneas puesto que, por alguna razón, que, seguramente tiene que ser económica, de preferencia o cualquier otra de esta naturaleza, que hace, que otras aerolíneas no operen y se haga incosteable su operación. Ha habido algunas, que incluso, cobran muy barato, pero de inmediato ya no siguen teniendo autorización para volar de Colima a México y viceversa.

Sería importante, que las autoridades encargadas del manejo aéreo entre Colima y la ciudad de México analizar en esta problemática y democratizaran el servicio aéreo, permitiendo la competencia y abaratar los precios; basta con que se observe el boleto de avión entre otras ciudades y el resto del país para darse cuenta que, en Colima, las líneas aéreas tradicionales como Aeromar conservan el monopolio de transporte por aire y al no tener competencia, ponen el precio del boleto que quieren.

Es característico, que en los lugares donde hay solo una aerolínea, los precios del boleto, son sumamente caros y aunque hay diferentes motivos por los cuales se fija su monto, en el que más se abusa es cuando por falta de competencia de otras aerolíneas, se aumenta su precio por supuesto, ocasionando con ello un perjuicio para la población, al negárseles por aspectos económicos poder trasladarse vía aérea.

Hay muchas formas de negar un derecho a las personas, no es nada más negando el servicio sino también, en este caso, que no se niegue que cualquier persona pueda ir en avión a la ciudad de México, hay algunos otros aspectos por ejemplo, el de carácter económico que si no es accesible para alguna persona por no contar con los ingresos suficientes, eso también se transforma en una negativa de derechos por parte del Estado pues éste, tiene la obligación de regular y democratizar el precio de la oferta y la demanda pero que sea accesible a la mayoría de la población y por otro lado, para evitar el monopolio de este servicio se debe fomentar la participación en el traslado de pasajeros a otras aerolíneas; al no hacerlo así, las autoridades encargadas de este servicio de cierta forma están violando los derechos de las personas al negarse de facto la posibilidad que por aspectos económicos no puedan viajar de esta ciudad a la capital de la república y viceversa, ojalá las autoridad analicen esta problemática y democraticen el precio del pasaje aéreo entre la ciudad de Colima a la ciudad de México y viceversa.

www.angelduran.com