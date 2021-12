A media semana

Por: César Guerrero.

Mientras la señora gobernadora entregaba patrullas dentro del programa “calles seguras” este lunes pasado, al mismo tiempo en Armería, cuatro féminas fueron baleadas con saldo de dos fallecidas, esto demuestra que se ocupa mucho más que eventos a la antigüita que solo sirven para la foto. La verdad, todos sabemos que en seguridad Colima está rezagada, prácticamente por los suelos, rebasada por la delincuencia situación que abordaremos líneas abajo. Regresando al tema inicial, bastantes cuestionaban a quién se le ocurriría la ideota de pasear con torreta abierta las nuevas unidades por los municipios conurbados a imagen y semejanza como si fuera desfile de agencias de autos. ¡Nombre unos genios!, o que pensaban, que la gente saldría corriendo de sus casas para aplaudirles, es más solo las asustaron así se evidenció en los grupos de Whatsapp que preguntaban qué había pasado; si con estas genialidades creen que van asustar a los malandros están equivocados y los colimenses estamos jodidos con esas autoridades. Si bien el equipamiento es importante y necesario en los cuerpos policiales, es la constante de cada gobierno, inicia entregando camionetas, armas, uniformes y terminan sin poder comprar gasolina para sus recorridos; lo que necesitan es capacitación primero, acompañado de estrategias que les permitan enfrentar al llamado crimen organizado y hasta los raterillos que nos traen asolados con tanto méndigo a robo a casas-habitación.

No tienen que descubrir el hilo negro, todos conocemos el origen y fondo de la inseguridad, desapariciones, ejecuciones que siguen a la orden del día por toda la geografía estatal, que los gobernadores, funcionarios anteriores no pudieron, no quisieron o peor, lo permitieron, es otro boleto que también se tiene que indagar. Hoy contamos con nueva administración encabezada por Indira Vizcaíno la cual tiene que agarrar el toro por los cuernos y no escudarse como muchos ala fácil echar la culpa a los pasados y lavarse las manos a la Poncio Pilatos, es cierto, fueron opacos y corruptos por eso pedimos, exigimos que los castiguen, pero los morenos se dicen diferentes, que no son iguales, por eso de votó mayoritariamente hacia su oferta política, les corresponde demostrar con hechos de que habrá un cambio, empero con resultados tangibles, no solamente de palabra. Lo que preocupa en particular, es que pretendan aplicar fielmente, al pie de la letra las palabras del presidente de abrazos y no balazos, que para nada ha funcionado, los números rojos lo dicen y la inseguridad crece día a día.

Ahora, alrededor de veinte días atrás anunciaron con bombo y platillo la llegada de 200 elementos de la Marina Armada de México que para disque reforzar las labores de seguridad pública en la entidad, reconozco, es muy pronto para pedirles resultados, pero tal pareciera que los sicarios ni se inmutaron tantito con la llegada de las fuerzas federales siguen haciendo de las suyas a todas horas y en todos los lugares; luego entonces, ha quedado demostrado que por ahí no va la cosa, se debieran planear tácticas desde Palacio Nacional, sin embargo, leí una nota periodística reciente donde el senador Ricardo Monreal Ávila, informó que el Senado recibió la Estrategia de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, por lo que pronto se convocará el Gabinete de Seguridad para analizar el documento. El coordinador parlamentario de Morena enfatizó que en la Cámara de Senadores “no vamos a rehuir” a este grave problema y todos, de manera plural, “haremos recomendaciones para reforzar la seguridad pública en el país”. “Debemos reconocer en la Cuarta Transformación que es una de las asignaturas pendientes”. La inseguridad pública en el país -agregó-, ha estado presente, pues la forma en que el actual Presidente de la República recibió al Estado fue “deplorable”. Positivo que el zacatecano y aspirante a la silla grande reconozca que han fallado en materia de seguridad, pero gravísimo que exactamente a medio sexenio de AMLO apenas estén analizando las estrategias, este rubro debió ser prioridad desde el primer minuto de la 4t, igual debe ser en nuestra entidad, digo si no es que este asunto solo sirvió para tiempos de campañas, ojalá esté equivocado por el bien de mexicanos y colimenses.

PARA CERRAR

Todo proyecto es bueno en aras de fomentar el desarrollo económico de “nuestra Colima”; será siempre bienvenido porque de verdad hace falta despertar al elefante reumático -léase todo el gobierno del Estado- que dejó Nachito Peralta, pero eso de regresar al porfiriato con los trenes como que no, ya pasaron de moda, salvo rutas tales de Tequila en Jalisco o Chihuahua o lo que será el mismo tren Maya, pero honestamente que puede ofrecer Cuyutlán, se requiere de programas integrales de impulso local que falta muchísimo, incluso hay retroceso pues quitaron el programa de Pueblos Mágicos perjudicando a Comala y la zona norte que es para donde se está detonando el turismo. Mejor inviertan en ampliar la autopista Guadalajara-Manzanillo a seis carriles, los paseantes quiere llegar lo más seguro y rápido a su destino, pero en fin pero ¿y los contenedores apá?…Felipe Cruz Calvario, este tipo si está cañón, ni siquiera pisó aulas de alguna Facultad relacionada con el área y lo premiaron con el INSUVI ¡válgame Dios!, ha de ser muy preparado el muchacho porque dijo ayer en entrevista que él no pidió nada, que la gobernadora fue la que ofreció el puesto. Pero este vale ni es honesto ni leal como es requisito en la 4t, cambia de partido como de calzones y dejó la Villa hundida económicamente y sin camiones recolectores de basura, aaah pero tiene esposa diputada local se me olvidaba.

TRES CITAS PARA RECORDAR

“Si algo es para ti, ni el tiempo ni la distancia te lo quitará”. Laura García

“El miedo no evita la muerte. El miedo evita la vida”. Naguib Mahfouz

“Cuando no hay odio dentro, no hay ningún enemigo fuera”. Proverbio indio

