Brote de Covid-19 en la Fiscalía ocasiona que no se avance en rezagos de expedientes 

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Fiscalía General de Justicia informó que se tiene un brote de Covid-19 que ha ocasionado que no se avance en los rezagos de expedientes.

El Fiscal Bryan García Ramírez, dijo que este brote ha afectado en distintas áreas como Ministerios Públicos, Periciales, Policía y Comunicación.

“Ya comenzaron a enfermarse y debimos haber parado actividades, en cuanto se recuperen habremos de dar continuidad al rezago”.

DETENIDOS EN BAR EN VILLA DE ÁLVAREZ

Luego de que se diera a conocer en redes sociales sobre la presunta detención de un funcionario público villalvarense fuera de un bar tras realizar detonaciones con arma de fuego, García Ramírez expresó que se tienen 48 horas para determinar la situación jurídica de los involucrados.

“Si el arma no era de las prohibidas por ser uso del ejército, entonces alcanzarán un beneficio de libertad y enfrentarían su proceso en libertad”.

SÍ HUBO QUEMA DE VEHÍCULOS INTENCIONAL; NO SE REGISTRARON BALAZOS

Por otro lado, el funcionario estatal expresó que la quema de vehículos en las afueras de la Colima capital fue provocado, pero que no se registró enfrentamiento armado.

“Se especuló que hubo disparos y enfrentamientos, ya que la quema de vehículos fue provocado, pero la verdad no hubo ningún enfrentamiento, hubo un palenque de gallos clandestino, la gente de ahí se salió de control en algunos momentos y derivado de ello se incendiaron los vehículos”.

Apuntó que de esta manera, al no haber incidente delictivo, los vehículos no fueron asegurados por el Ministerio Público y no hubo detenidos.