Brandon Moreno anuncia que se irá un tiempo de la UFC

México.- Cuando la mente no está enfocada es momento de tomarse un descanso y recapacitar. Tras la sorpresiva derrota ante Brandon Royval en el evento de UFC Fight Night en la Ciudad de México, Brandon Moreno sorprendió a todos y anunció que tomará una pausa de los octágonos para recuperarse física y mentalmente.

Moreno es considerado uno de los mejores peleadores mexicanos en la UFC, sin embargo, dicha exigencia lo llevó a un desgaste mental mismo que lo llevaron a tomar la decisión de poner una pausa a su carrera tras dos derrotas consecutivas.

Brandon agradeció a toda la gente que se dio cita en la Arena CDMX para presenciar su combate ante Royval, asegurando que se trató de un momento muy especial para el nacido en Tijuana.

“Ha pasado un mes y sigo digiriendo todo lo que fue el evento en la Ciudad de México. Primero, quiero agradecerle a la gente porque esa caminata al octágono en la Arena CDMX fue muy especial, el recibimiento y las porras, la gente cantando mi canción”, comentó.

Así mismo, compartió la frustración que sintió una vez que cayó derrotado ante su gente, asegurando que el esfuerzo que implicó el combate nunca estuvo en discusión.

“Eso fue muy bonito, pero, a la vez, me frustra porque me esforcé muchísimo por ganar, tuve un entrenamiento muy bueno, puse todo mi corazón en llevarme la victoria y no sucedió”.

El ex campeón Mundial de Peso Pluma de la UFC, mencionó que está atravesando un momento de cansancio mental, derivado de todo lo que conlleva ser un deportista de alto rendimiento.

“Creo que estoy cansado, cansado de los medios, del ambiente, de la presión, de siempre tener las mismas preguntas. Todo lo que he acarreado en mis hombros en los últimos años tiene mi mente cansada y necesito descansar un poquito”, indicó Moreno.

A pesar de que no es un retiro definitivo, el peleador aprovechará para pasar más tiempo con su familia y reconectar con su faceta como ciudadano alejado de todos los reflectores.

“No estoy diciendo que me voy a alejar al 100% de las artes marciales mixtas, pero sí me tomaré un tiempo para descansar, para estar con mi familia, vivir como alguien normal y hacer cosas nuevas, diferentes”, agregó.

Finalmente, aseguró que volverá más fuerte, decidido a volver a la cima y reconquistar el campeonato mundial.

“No es un adiós, les digo: ‘Espérenme, tengan paciencia, es esperar a que mi mente se componga para volver a hacer las cosas bien’. La última vez que me fui y volví, fui campeón mundial. Sigo pensando que soy un peleador increíble, que tengo las cualidades, habilidades y aptitudes para volver a ser campeón, pero he llevado mi mente a un lugar en el que estoy cansado”.

Con información de ESTO