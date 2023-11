Bomberos de VdeÁ acusan a director de PC, de que no se otorguen recursos

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos de Villa de Álvarez AC, Óscar Serratos Silva, acusó al director de la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima, Erick Alberto González Sánchez, de debilitar y desaparecer los cuerpos voluntarios.

“El acoso sistemático que viven los bomberos de Villa de Álvarez respecto a los actos arbitrarios y mentiras que el director de Protección Civil Estatal, Erick González Sánchez, realiza falsedades e incita a un linchamiento mediático ante las diferentes instituciones de gobierno Estatal como Secretaría de Finanzas y la Contraloría del Estado ocasionando que se vea afectado por infundios al no recibir el recurso económico que nos corresponde”.

Tras aclarar que el tema no es político, Serratos Silva expuso que esto ha generado que el Gobierno Estatal no haya otorgado subsidio a Bomberos de Villa de Álvarez, y se tenga un adeudo de más de 900 mil pesos a la fecha, lo cual ha repercutido en la falta de instalaciones adecuadas para dar el servicio bomberil necesario, no contar con camión de bomberos activo ni con el equipo de protección personal para dar un servicio que protege a las personas que atienden un servicio bomberil.

Hizo mención que González Sánchez, hizo la petición a autoridades municipales para revocar la donación del terreno que tiene Bomberos de Villa de Álvarez, lo que calificó de incongruente dejar sin cuartel al municipio.

“Porque incumple con la Norma que debe existir bomberos como un mínimo de un bombero por cada mil habitantes, en Villa de Álvarez hay casi 130 mil habitantes y el Ayuntamiento no cuenta con instalaciones adecuadas”.

Además refirió que existe en el municipio guarderías, Jardines de niños, escuelas, centros comerciales, restaurantes, gasolineras, negocios de pinturas, templos, entre otros, y todos estos puntos están en un riesgo latente.

Hizo la invitación a los cuerpos voluntarios del Estado a realizar un frente común para solicitar a los tres niveles de gobierno mejores leyes que de verdad beneficien a los cuerpos voluntarios y por lo tanto a la ciudadanía de todo el Estado de Colima.

“Es muy importante enfatizar que tanto a nivel Federal, Estatal y reglamentos municipales, que las leyes y reglamentos de Protección Civil, existe, un antes de un siniestro, un durante el siniestro y un después del siniestro… si observamos en el antes está la gestión de riesgos la coordinación con las autoridades y el apoyo económico contemplado para poder enfrentar un siniestro y nosotros como bomberos de Villa de Álvarez carecemos del recurso económico que nos tienen retenido las autoridades y la coordinación de unidad Estatal de Protección Civil Erick González”.

Serratos Silva dijo que el temperamento de González Sánchez quedó demostrado hace una semana cuando se incendió un local de venta de pollos en Colima capital, en el que se confrontó a elementos de la Cruz Roja.

“Existe un protocolo y al parecer el director de Protección Civil Estatal Erick Alberto González Sánchez irrumpió por demás prepotente en un servicio que ya estaba controlado por el primer respondiente además de quitar las cintas y cuando se le quiso dialogar con el funcionario estalló con violencia contra un voluntario de Cruz Roja retándolo a los golpes como consta en el video subido en redes sociales”.

De esta manera, Serratos Silva mencionó que el voluntario de Cruz Roja tiene el derecho de denunciar ante la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado para evitar los actos de violencia por parte de un funcionario del estado de Colima.