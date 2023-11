Griselda Martínez hace arranque de pavimentación con concreto hidráulico de la calle González Lugo

*Es la segunda etapa, se contemplan cambios para mejorar la movilidad peatonal.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Al informar que con más de 1 mil 100 millones de pesos invertidos se han realizado 900 obras a lo largo y ancho del municipio, la presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez, hizo el arranque de los trabajos para la pavimentación con concreto hidráulico de la calle González Lugo en la delegación de Santiago, para lo cual se invertirán 5 millones 784 mil pesos.

Desde la delegación de Santiago, y acompañada por el director general de Obras Públicas municipales, Alam Vargas, recordó que en 2019 se comenzó con la primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de esa calle, la González Lugo, y que esta nueva etapa, la segunda y última, vendrá a mejorar la movilidad de esa zona, “en total se habrán invertido cerca de 8 millones de pesos”.

La alcaldesa, pidió a las y los vecinos, no tirar basura y cuidar todo el equipamiento urbano, “antes en este lugar había un basurero, pero los vamos a convertir en un espacio cultural y deportivo, junto con la SEDATU; es necesario que la calle no tenga basura; porque no lucirán las obras si está todo sucio. Les voy a encargar mucho el tema de la basura, no queremos multar a nadie”.

Agregó que, de acuerdo con el área de ingresos municipales, los datos arrojan, que en esa zona es donde menos se pagan impuestos, “y es con ello que se hacen las obras, por ello agradecemos a quienes pagan a tiempo, con eso hemos realizado 900 obras, muchas donde no se ven, pero que son muy necesarias”.

Para la explicación de los trabajos que se harán, el director de Obras Públicas, Alam Vargas mencionó que en esta segunda etapa se pavimentará con concreto hidráulico, por lo que se demolerán alrededor de 2 mil metros cuadrados de pavimento asfáltico.

Indicó que se harpa un mejoramiento del terreno para extender su vida útil, “haremos alrededor de 500 metros cuadrados de banquetas, por eso modificaremos el trazo urbano para mejorar la movilidad peatonal; todo esto con una inversión aproximada de 5 millones 784 mil pesos, que sumado a la primera etapa nos da una inversión cercana a los 8 millones de pesos, es decir, habremos pavimentado, 2 mil 800 metros cuadrados, de concreto hidráulico”.