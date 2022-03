Bomberos de Tecomán esperan una temporada de grandes incendios forestales

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La temporada de estiaje en este año se espera que provoque grandes incendios forestales señaló el comandante del cuerpo de bomberos de Tecomán, Edgar Doria Torres, quien admitió que la preocupación mayor es verse rebasados en cuanto equipo y personal.

Doria Torres dijo que va a ser un poco más complicado este 2022 en el tema de incendios porque el registro sin lluvias origina que haya más lugares en los cuales hay más riesgo, “está más seco y pues va a haber algunas áreas propensas a incendio”, a esto se suma el descuido en algunos ranchos donde no se realizan trabajos previos u oportunamente antes de quemar.

“En muchas ocasiones no toman las precauciones debidas para hacer guarda rayas así que sí va a estar más fuerte la temporada, aunque queremos pensar que no tanto para que no sobrepase las capacidades que tenemos, porque hay poco personal, pero todos con las ganas y la actitud”.

El comandante del cuerpo de bomberos señaló que actualmente cuentan con dos unidades para hacer frente a los incendios, otro camión está en reparación de la bomba y detalles de la pipa, “creemos que es algo de equipo que para poder hacer frente a lo que a lo que se venga, pero el problema es el personal porque hay pocos voluntarios, somos de 30 a 35 elementos”.

En otro orden de ideas y a pregunta expresa sobre el pago por concepto de siniestralidad que debería hacer el ayuntamiento al cuerpo de bomberos, Doria Torres mencionó que desde el último “pequeño abono” del periodo anterior no se ha pagado nada; “sigue retenido, nos pagaron una pequeña parte del total que tenía que ser y ya no habido ninguno, ojalá pronto haya noticias sobre eso porque nos ayudaría para arreglar el otro vehículo que tenemos en el taller”.