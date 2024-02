Ayuntamiento de Armería ha estado cumpliendo a los trabajadores

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- Sergio Vizcarra de la Rosa, secretario general del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento,DIF y COMAPAL, dijo que hasta ahora se ha estado cumpliendo el convenio firmado el 9 de diciembre del 2023, por lo que señaló que los trabajadores iniciaron 2024 esperando no tener más conflictos.

Admitió el líder sindical que es mejor negociar que un proceso legal, toda vez que estos son lentos, y recordó que los sindicalizados están aún en proceso de demanda al municipio por los recursos de la caja de ahorro del 2021, “aún no se resuelve, por eso es que le apostamos a la negociación para generar los acuerdos”.

Vizcarra de la Rosa dijo que tema aparte es el caso de la demanda que se ganó en los tribunales por cerca de 7 millones de pesos de retenciones a trabajadores, así como el incumplimiento que tiene la comuna con el Instituto de Pensiones que hasta el momento llega al 62% de incumplimiento.

“No entiendo por qué, si quincena por quincena se nos quita esa retención, no se deposita de manera inmediata, dónde está ese dinero que debe depositar la parte patronal, pero no tenemos soluciones ni respuestas y mientras tanto al no tener esa aportación, los trabajadores no pueden ser beneficiarios de los préstamos personales o hipotecarios”, subrayó.