Aún con antecedente de violencia intrafamiliar, el PRD respaldará a ‘Chava’ Bueno como aspirante a la alcaldía de Armería

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Aún con el antecedente por violencia intrafamiliar, el Partido de la Revolución Democrática estará respaldando las aspiraciones de Salvador Bueno Arceo para la Alcaldía de Armería, ya que según señaló el presidente estatal de este organismo político, José Alberto Cisneros “no existe un impedimento legal y cumple con todos los requisitos, uno de ellos fue el presentar carta de antecedentes no penales”.



El líder perredista reiteró que Salvador Bueno no está impedido legalmente por violencia, “pudo haber sido un chisme solamente” declaró ante diversos medios de comunicación donde también refirió que las autoridades deben hacer su trabajo “sino hay impedimento legal no vamos a ponernos a jugar sin tener la autoridad para ello”.



Respaldado en la postura por Claudia Castello Rebollar, secretaria nacional de asuntos electorales y política de alianzas del PRD, esta dijo que en el PRD se defienden los derechos humanos y presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia firme “no vamos a ponernos a juzgar cuando no nos corresponde”.



En el mismo tema, Julio Anguiano Urbina, aspirante a la alcaldía de Tecomán por este mismo partido avaló la postura de su partido y dijo que no emitirá un juicio porque no le toca al partido u otros aspirantes “habría que revisar la institución adecuada, pero en este caso no es el partido”.



Presente en la conferencia de prensa Mayra Evangelista, compañera en el Cabildo cuando Bueno Arceo fue denunciado por violencia y ahora van de compañeros en la fórmula, reconoció que el caso de violencia del político en mención, fue muy sonado pero son temas que como matrimonio atendieron, “si hubo denuncia o no, lo tienen las autoridades, yo los veo como familia, todos tenemos problemas y tengo entendido que no hubo denuncia porque un requisito para la precandidatura está la carta de antecedente no penales y no hubo problema para que se generara”.