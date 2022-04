Al ‘vapor’ organiza el Gobierno el Desfile del Día del Trabajo; excluye a la CTM

*El sector obrero colimense realizará sus actividades conmemorativas en forma paralela y no masiva por las restricciones sanitarias “y por la inseguridad existente”.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con tan solo cinco días de anticipación, sin organización adecuada, y excluyendo a las organizaciones obreras cetemistas, el Gobierno del Estado organizó “al vapor” la Conmemoración del Día Internacional del Trabajo a realizarse el próximo domingo 1 de Mayo.

Tradicionalmente el Sector Obrero, encabezado por la CTM y el PRI, organizaba la Marcha del 1 de Mayo e invitaban al Gobernador en turno a participar en dicha Conmemoración y Desfile. Hoy los papeles se han invertido y es el Gobierno del Estado quien organiza “y decide a que organizaciones sindicales y obreras invitar”.

Esta conmemoración había sido suspendida a lo largo de dos años a causa de la Pandemia de Covid-19.

La secretaria general de la CTM en Colima, Graciela Larios Rivas, manifestó la negativa de las organizaciones cetemistas de participar en dicha marcha organizada por el Gobierno del Estado, uno “por no haber existido convocatoria y no haber sido invitados con tiempo” y también debido a otras dos cuestiones: la pandemia de Covid-19 y la inseguridad que se vive en el Estado. “No vamos a exponer la salud de los trabajadores y ni mucho menos su seguridad”.

La dirigente cetemista informó que para no dejar pasar esta fecha trascendental se acordó realizar el 1 de Mayo dos actos, con el mínimo de participantes, que serán una guardia de honor y ofrenda floral ante el Monumento a José Pimentel Llerenas a las 9.30 de la mañana del domingo, y posteriormente se realizará un evento conmemorativo en el auditorio de la CTM Colima, a las 11 de la mañana de ese mismo día.

En ambos eventos, Guardia de Honor-Ofrenda Floral y acto Conmemorativo del Auditorio de la CTM, estará presente el Secretario General Adjunto del Comité Ejecutivo Nacional de esta organización obrera, Fernando Salgado Delgado.

Larios Rivas informó que “no hubo convocatoria ni invitación” para la organización del acto Conmemorativo del Día Internacional del Trabajo y solo recibió una llamada para reunirse el martes a las 7 de la noche.

En este sentido, informó, las aproximadamente 120 organizaciones sindicales cetemistas en el Estado, que entre todos los integrantes suman alrededor de 11 mil trabajadores, no estarán presentes ni participaran en el Desfile Obrero del 1 de Mayo.

“De nuestra parte no habrá desfile, esto derivado de la pandemia de Covid-19 que no ha terminado aún y no queremos exponer a nuestra gente, y también por las cuestiones de seguridad que para nuestra gente es nuestra obligación protegerla”.

EL DESFILE VA

Sin embargo, y pese a ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y su Subsecretaría del Trabajo, informó que este domingo 1 de mayo se reactivará el desfile conmemorativo al Día Internacional del Trabajo, que será encabezado por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.

Según el programa de actividades del 1 de mayo, el gobierno contempla en su orden del día, que habrá “una reseña del Día del Trabajo que estará a cargo del sub secretario Francisco Javier Pinto Torres; la lectura del Manifiesto Obrero y a nombre de los sindicatos del Estado de Colima correrá a cargo del dirigente del Sutuc, Luis Enrique Zamorano Manríquez.

Se prevé la intervención de la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva y la colocación de la ofrenda floral y lectura de la biografía de José Pimentel Llerenas.