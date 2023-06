Afirman los diputados locales Julio Cano y Yomira Carrillo que desconocen el tema de los ‘aviadores’ de Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Los diputados locales diputada Yommira Carrillo Barreto, integrante de dicha comisión, así como el diputado Julio Cano, dieron a desconocer el tema de la denuncia que presentó hace un año la regidora Laura Montes sobre la posible presencia de personal que cobra sin trabajar en el ayuntamiento de Tecomán, denominados de manera popular como “aviadores”, y cuyo tema no ha arrojado resultados de sanción por parte de la comisión de responsabilidades del Congreso del Estado.



Yommira Carrillo, integrante de la comisión de responsabilidades que preside el también tecomense Armando Reyna, afirmó que en la cuestión de denuncias políticas, hay temas que no les compete a ellos como diputados pero sí llevan el tema a tribuna, aunque reconoció que “son llamados a misa” porque no ocurre nada “pero a fin de cuenta son públicos”.



Yomira Carrillo admitió que la controversia de los “aviadores” afecta la imagen de su partido: “sí nos afecta, no todo es aplausos, pero es lo que nos hace crecer, que nos señalen lo que estamos haciendo mal, es donde podemos poner atención, corregir y atender lo que nos hagan llegar”.



En su caso, dijo, la comisión de responsabilidad es “cargadita” de trabajo, pero el tema de Tecomán no se les ha presentado, “hay temas que por temporalidad hay que ir dándoles camino, tal vez en eso está, pero lo revisaremos”.



Por su parte, el diputado Julio Cano se limitó a señalar que “del tema del ayuntamiento de Tecomán no tengo conocimiento, he visto algunas notas, pero a mis manos no ha llegado información, en su momento si es que llega, vamos a verlo”.