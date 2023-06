Conapesca realiza inspecciones para regular el uso de trasmallos

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- En toda la costa colimense se están realizando decomisos de trasmallos, informó Luis Ernesto Schulte Fernández, coordinador estatal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) quien advirtió que la vigilancia seguirá de manera constante.



Comentó que se hace una labor exhaustiva de manera conjunta con la secretaría de Marina (SEMAR) sin embargo la colocación de estos artefactos de pesca se sigue dando “y no hay más que seguir en vigilancia permanente”.



Shulte Hernández dijo que atienden el reporte de los mismos pescadores que los ponen “a diestra y siniestra” algo que enfatizó “está mal”, pero recalcó que se van a seguir quitando se va a seguir insistiendo, vigilando y decomisando los trasmallos que estén en lugares que no están indicados, “ha habido decomisos en todo el Estado y van a continuar”.



Destacó que en las mismas redes y páginas oficiales de la dependencia a nivel federal se exhorta a no usar trasmallos en zonas no indicadas, esto con el fin de proteger la vida humana y la biodiversidad, toda vez que estas redes atrapan animales que están en etapas juveniles y, por lo tanto, no tienen el tamaño suficiente para ser explotados comercialmente.

Además, impiden el ciclo de reproducción de diversas especies, pues dificultan nadar hasta los sitios desove y sumado a ello ponen en riesgo la navegación ya que las propelas de las embarcaciones podrían enredarse en dichas artes de pesca.