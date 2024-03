Aclara Armando Reyna que si el resolutivo no le es favorable ‘tomaré una decisión personal’

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Ante un escenario que no le fuera favorable sobre el resolutivo que emita la Sala Regional de Toluca, el aspirante de MORENA a la alcaldía Armando Reyna Magaña aclara que no tiene plan B por lo que tendría que tomar una decisión personal a reserva de lo que su partido haga.

Comenta que espera que el fallo se dé en estos días ya que los registros serán los primeros días de abril “debe de resolver antes sobre la impugnación que hicimos de la decisión del tribunal estatal pues ellos determinan parcialmente”.

“Estoy preparado para cualquier escenario, hasta el día de hoy no tenemos otro plan y si el partido al miembro de la resolución no saliera favorable ya tomaría una decisión y yo también tomaría otra” afirma.

Armando Reyna aclara que él no vive de la política “y si el resolutivo se da en el sentido de que yo no vaya a la candidatura pues tengo mis actividades personales, tengo el cultivo del limón y a eso me dedico”.

Por último aseguró que en esta defensa legal su partido está haciendo su parte al

Interponer una apelación aunada a la que él presentó, por lo que confía en que el resolutivo le será favorable.