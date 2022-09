ACCIÓN NACIONAL SE RENUEVA

Enseñar es aprender

Por: Manuel Olvera Sánchez

Dentro de las características esenciales de la democracia podemos señalar que es a través del voto popular como la sociedad elige a sus gobernantes, también podemos decir que en todo momento se respeta la voluntad del pueblo.

Acción Nacional fue fundado en el año de 1939; Manuel Gómez Morín y un grupo de jóvenes que ante el dominio del Partido Nacional Revolucionario (hoy en día Partido Revolucionario Institucional) y una crisis económica y una agitación social de los años treinta deciden formar un partido político que hasta hoy en día desde su fundación ha mantenido su nombre, Partido Acción Nacional.

Los ideales a través de los cuales se funda el PAN versan sobre el crear conciencia ciudadana y que los mexicanos conocieran la problemática que estaba viviendo el país y que fueran participes en la búsqueda de soluciones derivado del desorden social imperante en ese momento por el partido gobernante basado en simulaciones y mentiras.

La historia registra como Acción Nacional ha sido decisivo en el rumbo político que se le ha dado al país, desde el año de 1988 apoyo los movimientos sociales emprendidos en su momento por el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano donde se vivió una elección presidencial bastante señalada por el presunto fraude electoral mediante el cual se favoreció a Carlos Salinas de Gortari.

Hace algunos días se renovaron las diez dirigencias municipales en nuestro estado mediante el cual se nombró quienes dirigirán los destinos del partido en cada municipalidad, tarea nada fácil para quienes resultaron electos ya que tendrán que trabajar de manera ardua con la finalidad de llegar con un embalaje considerable para la próxima contienda electoral del 2024.

Acción Nacional deberá trabajar por construir candidatos que cuenten con la aceptación de la sociedad, candidatos frescos que presenten proyectos sensibles, candidatos que abanderen sus principios de doctrina a través de los cuales les permitan lograr triunfos electorales y en la medida de lo posible no recurrir a candidatos externos que no garantizan afinidad política.

En el caso de las planillas para ayuntamientos el candidato a presidente deberá buscar a los mejores perfiles que le garanticen la integración de un Cabildo que al momento de presentarse ante el electorado logren convencerlos de que harán un trabajo honesto y una vez siendo gobierno garanticen las toma de decisiones que beneficien a las mayorías pero a través del convencimiento congruente y no a base de interés personales que en nada beneficien al pueblo.

En el caso particular de los candidatos a Senadores, Diputados Federales y Diputados Locales deberán observar las mismas condiciones que para las alcaldías y máxime que ellos harán campañas ante una mayor cantidad de electores lo cual deberá de repercutir en la elección a presidente de la República.

Acción Nacional depende única y exclusivamente de ellos para salir avante de esta crisis política y lograr posicionar al partido con buenos gobiernos como en el pasado reciente lo hicieron.

Acción nacional, inicia una nueva etapa, que indudablemente traerá resultados políticos favorables para nuestro Estado y nuestro municipio, y digo lo anterior ya que conozco a cabalidad a cada uno de los integrantes y se que se dedicarán en tiempo y alma a este nuevo proyecto.

Indudablemente que la pandemia marcó el comienzo de una nueva vida democrática en nuestro país, una etapa de transformaciones y cambios políticos, financieros, sociales, laborales, económicos y muchos más.

Indudablemente será una etapa de cambios significativos, para el futuro mediático de los partidos políticos y acción nacional deberá tener presente lo anterior.

La pandemia si bien es cierto que dejo muchas enseñanzas, también es cierto que vino a interferir el trabajo político en el país, en el estado y en los municipios, ya que a los partidos políticos les impidió desarrollar de manera cercana actividades partidistas con su militancia, una militancia que sin ella no fuera posible el haber que logrado triunfos electorales importantes.

Sin embargo, no todo está perdido, en acción nacional, y en particular en Villa de Álvarez existen bastos testimonios de qué cuando logran acuerdos entre los diferentes liderazgos los resultados electorales han sido favorables para el blanquiazul y han salido fortalecidos y rumbo al 2024 no deberá ser la excepción. Acción Nacional debe estar seguro de qué tendrán que redoblar esfuerzos ya que deberán dar la batalla ante un escenario en el cual el común denominador será una elección de Estado.

La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.

