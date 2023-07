A seis aspirantes del Frente Amplio por México, se les complica la cuota de las 150 mil firmas

De acuerdo con información obtenida por Excélsior en el Comité Organizador del Frente Amplio por México (FAM), en la entrega del reporte preliminar de firmas que han obtenido los 12 aspirantes, al menos 6 tenían en promedio el 12% de las 150 mil firmas requeridas.

En los casos de Santiago Creel Miranda, Enrique de la Madrid, Ignacio Loyola y Beatriz Paredes tienen un ritmo de apoyos que puede llevarlos a la segunda etapa, en tanto que Miguel Ángel Mancera tiene apoyos superiores a los 6 rezagados, pero no en la misma cantidad que los 5 que avanzan cada día.

XÓCHITL LIDERA

En el interior del Comité Organizador no quieren oficializar que Xóchitl Gálvez ya rebasó el número de firmas que requiere, pero el equipo de la senadora informó que las cifras del Comité y el cotejo de apoyos que ellos tienen muestran que la senadora supera las 200 mil firmas.

Dado a los problemas técnicos que tuvo el sistema de registro de apoyos que creó el Comité Organizador, que provocó retrasos severos, los integrantes del Comité decidieron correr la fecha del 5 de agosto al 8 se agosto como el límite para que los 12 aspirantes del Frente cuenten con las firmas que necesitan.

Salvo Xóchitl Gálvez, los 11 aspirantes del Frente se han negado a dar a conocer el número de apoyos que tienen. Unos aseguran que no les han dado la información y otros, como Santiago Creel, explicaron a este diario que el Comité les pidió a los aspirantes no hacer público el número de respaldos que tienen.

Sin embargo, y a condición de no identificarlos, porque hay un acuerdo de no hacer declaraciones sobre los números de firmas que se tienen, algunos de los integrantes del Comité Organizador accedieron a confirmar a este diario que el ritmo de firmas no ha sido similar en todos los casos, porque hay aspirantes que tienen un número menor de firmas, en un equivalente promedio del 12% de las firmas mínimas, es decir, un promedio de 18 mil firmas, lo que implica que tendrán que intensificar su trabajo de promoción.

Este fin de semana, desde sus diferentes cuentas en redes sociales, los 12 aspirantes reforzaron su campaña en busca de las firmas y promocionaron las actividades que realizan, así como los grupos que los apoyan.

A Ignacio Loyola Vera, diputado federal del PAN y exgobernador de Querétaro, es impulsado por grupos provida y autodefinidos como conservadores; los llamados Xochilovers, que apoyan a Xóchitl Gálvez, tienen diferentes orígenes políticos, pero una parte importante es panista.

Surgieron los BEAlieversMX, que son mayoritariamente priistas, en apoyo de Beatriz Paredes Rangel, quien estuvo en Hidalgo en un evento con un nutrido grupo de asistentes; Enrique de la Madrid estuvo en Chihuahua y después en Jalisco, donde además de reunirse con grupos ciudadanos instaló módulos para la recolección de firmas.

Silvano Aureoles estuvo en Guanajuato; Santiago Creel visitó Aguascalientes y Michoacán y Miguel Ángel Mancera estuvo en Puebla y en la Ciudad de México. Los tres promovieron la recolección de firmas en su favor con los grupos con los que se reunieron y las comunidades que visitaron.