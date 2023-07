ENTRE CLAUDIA Y EBRARD EN MORENA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

De conformidad al escenario político nacional así como las recientes encuestas de los presidenciables morenistas, son dos los aspirantes finalistas que disputarán el nombramiento de la o el coordinador nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, la final está entre; Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, uno de los dos ocupará la candidatura oficial presidencial de Morena, los levantamientos de las encuestas oficiales se realizarán entre el 28 de agosto y 3 de septiembre pero serán dados a conocer hasta el 4 o 6 de septiembre del presente año de conformidad al Consejo Político Nacional de Morena.

CLAUDIA VA A LA CABEZA

Sin duda Claudia Sheinbaum representa al proyecto del presidente y es a la que promueve el aparato oficial del gabinete federal y los 23 gobernadores morenistas, es por ello que va a la cabeza según diferentes encuestas y hasta los mismos seguidores de las demás corcholatas informan al respecto. Pero debido a que las encuestas son abiertas considerando a morenistas y no morenistas, debe analizarse que la influencia del presidente no es únicamente para bien, sino también para mal, es decir el rechazo político nacional a su gobierno se reflejará también en las urnas, pero lo bueno para Claudia es que dicho rechazo nacional se dividirá en entre los candidatos oficiales, por ello el presidente acaba de motivar a los del MC para que entren a la contienda argumentando que serían buenos contendientes.

Claudia se ha manifestado que seguirá la misma política del presidente, corriendo el riesgo del rechazo de la gente que no está de acuerdo con su política gubernamental sobre todo en seguridad pública, y como es costumbre al final de cada sexenio, dicho en otras palabras, Claudia Sheinbaum es la candidata con más riesgos que Marcelo Ebrard, ya que en caso de que resultara Marcelo, no tendría tanto rechazo, al contrario podría jalar a millones de personas apartidistas y de los demás partidos ya que no está entregado como Claudia.

ENTRE XÓCHITL, DE LA MADRID Y PAREDES EN FRENTE OPOSITOR

Definitivamente Xóchitl Gálvez fue impulsada -sin querer queriendo- por el propio presidente del país, en sus mañaneras la ha criticado muy duro a la senadora en forma reiterada y frontal al estilo pueblerino, no de un mandatario nacional, cuestionamientos fuertes que caen inclusive en la violencia política de género, al acusarla de fraudes de su empresa, sin que en los 4 o 5 años del gobierno federal no hayan encontrado nada sino hasta que quiere ser presidenta.

Además por críticas menores algunas mujeres funcionarias morenistas han presentado denuncias penales por violencia de género inclusive aquí en Colima, y la senadora Xóchitl sabe cómo aprovechar las acusaciones en su contra, hasta intentó mediáticamente colarse en una mañanera para enfrentarse con el presidente y le cerraron las puertas de Palacio Nacional, aprovechando ella para hacer un mitote como le gusta a la gente, por eso en pocos días ha logrado hasta superar en puntos algunas corcholatas de Morena.

A la fecha no han trascendido mucho las precampañas de los aspirantes presidenciales del Frente Opositor; Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid, Santiago Creel y Beatriz Paredes, no han trascendido sus eventos porque siguen ocupados para juntar las 150 mil firmas que les exigieron para su registro oficial interno, iniciaron sus precampañas sin que sus partidos organizaran las aplicaciones digitales para dar inicio, los días empezaron a contar sin tener las herramientas y sin orden alguno, avanzan pero desorganizados por el solo hecho de que Morena se les adelantó y mucho.

LUIS DONALDO COLOSIO DICE QUE YA ESTÁ LISTO

Luis Donaldo Colosio Riojas después de hacer unos berrinches conjuntamente con el revoltoso gobernador de Nuevo León, Samuel García, quienes se negaron a sentarse a ver la posibilidad de hacer un acuerdo con la Alianza Opositora a Morena, hasta cuestionando al dirigente nacional del MC, lo que derivó la salida de la precandidatura presidencial del gobernador Enrique Alfaro, ahora dice que ya está listo para colaborar y analizar las posibilidades con acuerdo del dirigente nacional Dante Alfonso Delgado Rannauro. Sin duda el MC ya no tendrá la posibilidad real de ganar porque no entró oportunamente al frente opositor, y si entra como candidato independiente será porque ya se arregló con Morena para dividir los votos, pues el mismo presidente los acaba de promover a Samuel García y Luis Donaldo Colosio que serían buenos contendientes.

Las candidaturas finalmente podrían recaer en dos mujeres, Claudia Sheinbaum por Morena y Xóchitl Gálvez por el Frente Opositor y Luis Donaldo Colosio Riojas si es que se avienta al ruedo como independiente con el apoyo del presidente solo para dividir más los votos priístas.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.