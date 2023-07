A dos meses de accidente donde murió mujer de Comala, presunto responsable apenas acudirá a primera audiencia judicial  

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- Este martes es la primera audiencia judicial a la que Cristian N de Loma de los Flores de Zapotitlán de Vadillo, debe presentarse ante las autoridades para hacer frente al accidente que causó en donde perdió la vida la señora Socorro Santana Monroy y la señora Esther Romero González sigue con heridas de gravedad y postrada en cama.

A dos meses del accidente en el que perdió la vida Socorro Santana Monroy, la autoridad de Ciudad Guzmán, notificó que será el martes 1 de agosto a las 2:00 de la tarde cuando se realice esta audiencia.

La familia de la señora Socorro Santana y de Esther Romero confían en la autoridad que llevará el caso para que se de una resolución apegada a la legalidad.

«Nosotros confiamos en las autoridades, en quien va a llevar el caso, porque no hay duda de que es culpable, él llevaba la camioneta, todos los ahí presentes, incluso quienes viajaban con él en la camioneta lo señalaron como el que iba manejando, por eso la policía lo detuvo, porque él pretendía huir y no pudo avanzar más rápido porque estaba tan borracho que no se sostenía ni para caminar bien», dijo el señor Adolfo Romero, esposo de la señora Socorro Santana.

El accidente se suscitó el pasado 28 de mayo en el kilómetro 10 de la carretera Zapotitlán de Vadillo-Colima y a dos meses de este suceso, la autoridad de Ciudad Guzmán ha notificado el inicio del juicio este próximo 1 de agosto a las 2:00 de la tarde.