‘Cheko’ Rodríguez pondrá a disposición abogado para evitar ilegalidades de la Subsecretaría de Movilidad

*Consideró de ilegal que la dependencia de gobierno que en retenes, retire de circulación vehículos con permisos provisionales

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- El regidor de Villa de Álvarez, Sergio ‘Cheko’ Rodríguez, calificó que es ilegal que durante los retenes la Subsecretaría de Movilidad retire de circulación vehículos que cuentan con permisos provisionales.

Tras asegurar que esta acción es ilegal al no estar dentro de la Ley ni reglamentos, hizo el llamado a la población a levantar la voz para que no se hagan las cosas fuera de la ley, para que no permitan las infracciones.

El regidor adelantó que en breve promoverá el apoyo legal para los que han sido afectados.

“Implementaremos una dinámica de apoyo para los ciudadanos a los que les han sido retirados sus vehículos en estas situaciones”.

Mencionó que pondrá a disposición de la ciudadanía a un abogado para hacer demandas comunitarias para exhortar a la autoridad para que regrese el gasto que realizó el ciudadano por la infracción y que es ilegal.

De acuerdo con los testimonios de los ciudadanos, los afectados deben gastar en una infracción que no existe, en la grúa, y en el corralón, lo que asciende entre 2 y 3 mil pesos, por una acción que es ilegal y se infringen reglamentos, expuso el regidor.