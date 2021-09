100% de descuento en multas y recargos del predial, disponible hasta el 30 de septiembre

*Facilidad de pago a 6 mensualidades sin intereses.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Ayuntamiento de Colima invita a la ciudadanía a aprovechar el 100% de descuento en multas y recargos en el predial del año 2021 o anteriores; este beneficio estará disponible hasta el 30 de septiembre.

Además, en apoyo a la ciudadanía se ofrece la facilidad de pagar con tarjetas de crédito a 6 meses sin intereses en montos superiores a 3 mil pesos.

Lo anterior lo dio a conocer el Tesorero Municipal, Armando Zamora González, quien destacó que el Alcalde Leoncio Morán busca estrategias de apoyo para las familias colimenses, es por ello que desde el mes de julio se ha brindado esta facilidad de pago, la cual estará vigente también durante este mes.

Para mayor comodidad de la población están disponibles cajas receptoras en diferentes puntos de la ciudad: Tesorería Municipal, ubicada en Torres Quintero No. 80, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, sábados 9:00 a 14:00 horas; En la Policía Municipal situada en calle Francisco Ramírez Villareal No. 570, colonia El Porvenir de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde y el sábado de 9:00 a 14:00 horas; Asimismo en las Oficinas del Panteón Municipal, ubicadas en Camino Real No. 146, abiertas al público de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, de lunes, miércoles y viernes; en Plaza San Fernando local 235 de lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 16:00 horas; Además en el Centro Municipal de Negocios, ubicado en Manuel Álvarez esquina con V. Carranza, de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas.

Para la modalidad de pago con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses, los bancos participantes son Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank, Inbursa y Banbajío; para realizar esta transacción deben acudir a la receptoría central.

Refirió que ésta es una buena oportunidad para las y los ciudadanos que deseen ponerse al corriente con sus impuestos; pueden acudir a la Tesorería Municipal para solicitar su estado de cuenta o a través de la página oficial del Ayuntamiento.