¿Por qué espías mi vida privada?

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

En 2013 se suscitó un gran escándalo relacionado con un ex funcionario de la Agencia de Seguridad Nacional que confesó, en el marco del Día de la Libertad de Expresión, a periódicos como The Guardian y The Washington Post que el gobierno de Estados Unidos espiaba a sus ciudadanos a través del internet y de las líneas telefónicas.

Pero el asunto ha ido más allá de acuerdo con las diversas publicaciones del portal electrónico del periódico El Financiero, podemos darnos cuenta que todo el tiempo hemos sido víctimas de espionaje y no importa si vivimos en un país considerado con economía de primer o de tercer mundo, eso da igual, ya no importa el nivel de funcionario en una dependencia o gabinete, finalmente todos están expuestos a ser espiados y peor aún con un poco de alevosía y falta de ética o ser expuestos públicamente utilizando medios privados.

A qué me refiero con los medios privados querido lector lectora, al internet que usted y yo pagamos cada mes, a las líneas telefónicas de casa o móviles que puntualmente usted y yo tenemos que saldar, pues es un privilegio que hasta hace unos años en Estados Unidos se creía único y hasta hace unos meses en México y en las diferentes entidades nos hemos dado cuenta que cualquier persona que tenga programas llamados hackers o crakers o más sofisticados como Pegasus pueden entrar sin problema de contraseña, a violar nuestra privacidad, contenida en dispositivos telefónicos, computadoras y lo peor, en conversaciones telefónicas que son privadas.

Tenemos años viendo escuchando videos privados y llamadas telefónicas personales que han sido infiltradas con la finalidad de destruir la imagen pública de una persona, y con todo respeto, me parece una forma muy ociosa de obtener datos de alguien, más si esta figura pública es un periodista o funcionario.

Mi derecho a la privacidad es tan importante como el derecho de mi libertad, no debe confundirse jamás la libertad de expresión con difundir la vida privada de las personas y destrozar dignidades utilizando los medios de comunicación. Como ya hemos visto en algunos medios nacionales, videos íntimos, imágenes de whats app, capturas de pantallas de conversaciones de mensajes, llamadas intervenidas y lo peor, el boicoteo a un sistema de red de computadoras personales a través del internet.

Para mí resulta muy desagradable de ser cierto lo que se afirma, de que existen personas que reciben onerosos salarios por concepto de estar vigilando qué hago, qué digo, que fotos tengo, qué pienso, que publico, que información tengo en mi computadora e incluso que programación veo en mi televisión. Peor sería si es un sistema de gobierno el que mantiene alambreadas las líneas telefónicas, intervenidas las señales e infiltrado el internet de una red de hogar o de oficina, con esto quiere decir que debo ser más cuidadosa y retornar a los esquemas antiguos de telefonía análoga con equipos sin acceso a la tecnología moderna y con la comunicación de persona a persona, pero con un cierto grado de desconfianza de no saber si la persona que habla conmigo cara a cara me está filmando o grabando mi voz.

Considero un tema muy serio el que el Congreso Federal y la Suprema Corte de Justicia, quienes sobra decir que son los políticos y los servidores mejor pagados de este país, deben de tomar con seriedad las denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de la República, de periodistas y activistas en donde exigen que sean investigados los delitos de intervención ilegal de comunicaciones privadas, ya que comunicadores como Salvador Camarena, Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga, Carlos Loret de Mola, más investigadores y representantes de las Organizaciones no Gubernamentales, incluido un representante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales piden que se sancione con la pena máxima que oscila entre los seis y los doce años de prisión además de aplicar todo el peso de la ley a quien acceda de manera ilícita a sistemas de espionaje telefónico. Cabe mencionar que estas denuncias no solamente llegaron a la PGR sino a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que se investiguen los ataques informáticos con el software o cualquier tipo de programa que pueda ser utilizado en agravio del propietario de una línea telefónica, de internet o base de datos.

Voces acreditadas ya se levantaron en una lucha que apenas comienza. Curiosamente debo decirlo, en algunas ocasiones he pensado una y otra vez que yo pudiera ser, tal vez, víctima de estos mercenarios informáticos. Necesitamos que el Congreso Federal y todos los organismos que velan por los Derechos Humanos, así como las dependencias encargadas de la impartición de la justicia en todas sus modalidades, den especial seguimiento a estos casos y agoten todos los elementos legales para castigar a los responsables; sobre todo, a quienes cometen este tipo de infracciones en tiempos electorales.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: Durísimo el dato que dio a conocer en México el Instituto Nacional de las Mujeres, en el que resalta que mueren seis mujeres en el país cada 24 horas como resultados de la violencia y otras más por discriminación. Siempre lo he dicho, no solo con listones rosas y buenos deseos le haremos frente a uno de los problemas de seguridad social que más ha golpeado a quienes representan en muchos de los casos el motor económico de las familias y uno de los pilares de la sociedad como lo es la mujer. Señores de los organismos internacionales, señores magistrados de la Suprema Corte, sin mujeres no hay vida y sin vida está sociedad está destinada a asfixiarse en su decadencia de valores.

Comentarios

Comentarios