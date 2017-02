Maestros del Emsad concursan plaza y autoridad les niega la base, acusan

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Cerca de 180 maestros del sistema de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) siguen sin obtener formalmente una plaza a pesar de que realizaron examen de oposición y obtuvieron su idoneidad.

Al respecto, César Augusto Urzúa Vargas, uno de los afectados, declaró que el Secretario de Educación, Oscar Javier Hernández Rosas, les prometió que el salario se iba a regularizar y que se les otorgaría la base a los 6 meses de haber ganado el concurso.

“Tuvimos una reunión con él en julio (de 2016) donde él dice que es una persona con muchos principios y que lo que dice lo cumple. Dentro de lo que dijo es regularizar a todos los integrantes del sindicato independiente. Hasta la fecha no ha habido respuesta, hubo una pequeña mejora en los salarios del 5% pero lo que prometió fue el 50% y no se ha visto reflejado”.

Requirió la intervención del gobernador, Ignacio Peralta, porque ésta es una irregularidad “y afecta la calidad de vida de los docentes. No es posible que tanto se ha hablado de la reforma y en la realidad no sucede”.

Reiteró que en 6 meses deberían darles las bases a los docentes. “Somos trabajadores activos pero algunos ya no están, no se les ha pagado su salario, ellos trabajaron desde septiembre y no han recibido su salario”.

Manifestó que en varias ocasiones han acudido a la SE del gobierno del estado y “nos dijeron que sólo tenía que autorizar el secretario de Educación, es indignante”.

Comentarios

Comentarios