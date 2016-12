“Desde la Curul 26”

De la peor manera…

Por Juan Ramón Negrete Jiménez

Vaya cierre de año estamos teniendo los colimenses… en materia de inseguridad Colima se reafirmó como el peor estado en materia de asesinatos dolosos, de acuerdo al último reporte dado a conocer apenas el pasado 20 de diciembre por el Centro Nacional de Información dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en tan solo once meses, de enero a noviembre Colima registró una tasa del 72.45% de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, esto es 4.6 veces por arriba de la media nacional que es del 15.47%.

La incidencia delictiva que aparece en este informe, se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación reportadas por las agencias del ministerio público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Hay que señalar que las cifras que se dan a conocer son tan solo las que reporta la Procuraduría, sin que necesariamente sean todas las que en realidad están ocurriendo.

De acuerdo a versiones de gente cercana a esa institución, señalan que no son las que verdaderamente han ocurrido, y hay quienes señalan que sobre todo en materia de homicidios dolosos el registro real supera en mucho la cantidad informada.

Señalan que si se reportaran todo los homicidios dolosos, la cantidad fácilmente se duplicaría, e indican que prueba de ello es que los SEMEFOS son ya insuficientes para albergar tantos cadáveres que ahí se encuentran sin reclamar y que las gavetas en las áreas refrigeradas que debieran ser para una persona, están encimados hasta cuatro cuerpos.

Uno pudiera preguntarse por qué hay tanto cadáver en los SEMEFOS sin reclamar, bueno pues por un lado es porque muchas veces quienes son abatidos no llevan ninguna identificación, otras veces, porque cuando son torturados y muchas veces desmembrados o mutilados, los tiran hasta sin ropa, lo que dificulta aún más el tener datos que pudieran llevar a localizar a sus familiares, además de que no se practican ni exámenes de ADN, ni estudios de antropología forense, por citar algunos.

Pero también la otra circunstancia se deriva del ocultamiento de la información por parte de la propia Procuraduría, que para no dar a conocer las cifras reales, no publicita cuando hace el levantamiento de los cadáveres; en que colonias, barriadas, comunidades o municipios ha realizado los levantamientos de los cadáveres.

Entonces al no hacerse pública esa información para que la población no conozca en realidad cuántos muertes se han registrado, los familiares de esas personas no se enteran que los tienen refrigerados en las gavetas de los SEMEFOS de la Procuraduría y siguen en la creencia de que sus familiares están fuera del estado.

Habrá que preguntarle a la Secretaría de Salud si viene realizando revisiones periódicas a las instalaciones de los SEMEFOS, hay que recordar que el anterior procurador, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, les dio a conocer a los diputados del Congreso del Estado, que había cuerpos que tenían hasta dos años sin que fueran entregados a sus familiares, ni enviados a la fosa común para darles sepultura y las gentes se siguen quejando de olores nausebundos, cerca de esas instalaciones.

Si ese hacinamiento continúa, en cualquier momento vamos a estar informando de un problema serio de salud pública… ojalá y no.

Homicidios dolosos en Colima: 2 mil 149 en 20 años

Pero vayamos a los números que dio a conocer el último informe del Centro Nacional de Información dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el pasado 20 de diciembre, con un corte en la información al 30 de noviembre.

Le comentaba al inicio que en el apartado de Homicidios Dolosos, por cada 100 mil habitantes, Colima registra la tasa más alta con un 72.45%, le sigue Guerrero, con el 56.96; en tercer sitio está Sinaloa, con un lejano 35.22%; después Chihuahua, con el 29.98%, Baja California Sur, con el 29.54%; Morelos, con el 28.41%; Zacatecas con el 26.25% y Michoacán con el 25.26%.

En cambio los estados que registran el menor número de homicidios dolosos son: Yucatán, 2.28%; Aguascalientes con 2.76%; Nayarit, 3.05%; e Hidalgo con el 4.63%.

El Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dio a conocer en su reporte del pasado 20 de diciembre, las cifras de los últimos 20 años, en los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo de vehículos con violencia y robo de vehículos sin violencia.

En lo que respecta a homicidios dolosos de enero de 1997 al 30 de noviembre de 2016, se han cometido en Colima 2 mil 149 crímenes, de los cuales tan solo en los últimos once meses, se han reportado 533 asesinatos dolosos en la entidad, superando en un 100%, los 267 que se habían cometido en el año 2012, que era la cifra más alta hasta antes de este 2016.

De los 533 homicidios dolosos cometidos de enero a noviembre, reportados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 30 se cometieron en enero; 41 en febrero; 55 en marzo; 74 en abril; 46 en mayo; 42 en junio; 50 en julio; 48 en agosto; 48 en septiembre; 44 en octubre y 55 en noviembre.

Ahora hay que señalar que el total de homicidios de enero a noviembre en Colima, ascienden a 622 crímenes entre dolosos (533), y culposos se llevan reportados 89.

De los 533 homicidios dolosos 387 han sido cometidos por arma de fuego y 21 con arma blanca; y por “otros” (medios), se han cometido 124. Quiero pensar que en este último renglón están incluidos los desmembrados (descuartizados), a los que les han cercenado la cabeza, asfixiados, ahorcados, torturados, en fin, las distintas maneras que utilizan para asesinarlas, y solamente en un caso no hay datos de cómo fue asesinado, pero aparece en el rubro de homicidios dolosos.

Otros números…

De acuerdo al reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los homicidios dolosos en Colima, se comenzaron a incrementar en el sexenio anterior y si no vea usted:

En 2009, que es cuando Anguiano Moreno tomó la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, en el mes de noviembre, exactamente el día primero, ese año se registraron 52 homicidios dolosos, aunque esos se le pudieran adjudicar a la administración de Silverio Cavazos.

Ya en el primer año completo de Mario Anguiano, en 2010, la cifra se incrementó a 93; en 2011, vuelve a aumentar y llega a 165; y es en 2012, cuando la cifra de homicidios dolosos llega al punto más alto que registró en el sexenio del ex gobernador Anguiano, al contabilizarse 267 asesinatos.

Ya en 2013, la cifra se mantiene elevada, pero reduce a 175 crímenes; después en 2014, disminuye a 99; y cierra 2015, con 167 homicidios.

Eso nos significa que en los seis años que estuvo al frente Mario Anguiano Moreno, se cometieron 967 homicidios dolosos.

Y ahora en tan solo once meses de este 2016 se cometieron ya más del 50% de los asesinatos de todo un sexenio, y nos hace falta contabilizar a las decenas de ejecutados en este último mes de diciembre.

Robo de vehículos…

Otros delitos que han crecido enormemente los últimos siete años, es decir del sexenio de Mario Anguiano, a la fecha, ha sido el robo de vehículos, sin violencia.

De acuerdo al informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en estos 20 años que comprende, en Colima se robaron sin violencia 12 mil 103 vehículos, mientras que en las mismas dos décadas, se robaron con violencia 907 vehículos.

Cabe hacer notar que desde el último año de gobierno de Jesús Silverio Cavazos, en 2009, hasta el 30 de noviembre de 2016, no se ha registrado ni un solo robo con violencia de vehículo en el estado.

En contraparte, de 2010 (ya en la administración de Mario Anguiano) al 30 de noviembre de 2016, se ha incrementado en gran proporción el robo sin violencia de vehículos.

En 2010, ya con MAM en el gobierno se robaron 535 vehículos; en 2011, un mil 716 vehículos; en 2012, la cifra se incrementó y llegó a dos mil 024 vehículos robados; en 2013, la cifra baja a un mil 355; en 2014, “solo” se robaron 954; en 2015, el último año de Mario Anguiano, se robaron 924 vehículos; y en los primeros once meses de este 2016, se han robado un mil 321 vehículos, lo que tiene ubicado a Colima en el cuarto lugar nacional con el 179.55%, por cada 100 mil habitantes.

Secuestros…

En el rubro de los secuestros, de acuerdo al informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 20 años, se han cometido 65 secuestros en la entidad.

En este 2016, se han cometido cuatro: uno en marzo, dos en abril y uno en octubre. En el informe aparece registrado uno en enero, pero en realidad ese corresponde al mes de diciembre de 2015, reportado hasta el mes de enero, por eso aparece así.

De acuerdo a las cifras que maneja el Secretariado Ejecutivo, en este 2016, el estado de Colima, está por abajo de la media nacional en materia de secuestros, con el 0.54%, mientras que la media nacional es del 0.84%, por cada 100 mil habitantes.

Los estados con mayor número de secuestros, son: Tamaulipas, con el 3.77; Tabasco, con el 3.11; enseguida aparece Zacatecas, con el 2.27; luego Morelos con el 1.90; y finalmente Veracruz, con el 1.42.

En extorsión Colima por encima de la media

Por otra parte en lo que se refiere al delito de extorsión, mientras la media nacional es de 3.85%, en Colima tenemos el 7.48%, lo que tiene ubicado al estado en la cuarta posición nacional, apenas debajo de Baja California Sur, con el 13.09%, en primer lugar; y enseguida Nuevo León, con el 10.82%; le sigue Jalisco, con 7.52, y luego Colima, 7.48%.

Debajo de Colima están la Ciudad de México, con el 6.29% y Guerrero, con el 5.21%.

Autoridades rebasadas…

En contra de lo que se afirma en el discurso oficial, de acuerdo a los números, que son fríos, nos están mostrando claramente que la delincuencia está desbordada y que las autoridades de los tres órdenes de gobierno han sido rebasadas.

No se ve cuando, ni por donde, frenar los asesinatos dolosos, las extorsiones, los robos de vehículos sin violencia, pero tampoco se pueden frenar los robos a casas-habitación, a negocios, a transportistas y a transeúntes, que tan solo de enero a noviembre se han cometidos 12 mil 990 asaltos, de los cuales un mil 063 han sido con violencia, 5 mil 349 sin violencia y lo que se registra como robo común en estos once meses se llevan registrados 6 mil 396.

Es necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno se apliquen para tratar de que Colima vuelva a ser el estado tranquilo que tanto presumimos, aunque no hay que hacernos tantas ilusiones, porque una cosa es el discurso mediático, y otra la acción y la entrega de resultados, y esto último es lo que menos se ve por ninguna parte…

Por lo pronto hasta aquí le dejo este análisis.

Para cerrar… El gasolinazo “feliz” 2017

**Vaya despedida del año 2016, nos dio el gobierno federal al dar a conocer el mega-gasolinazo, que comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero del 2017.

Por primera vez en Colima se tendrá un precio diferenciado para el mismo producto en los municipios del estado. Donde más barata estarán las gasolinas y el diesel, serán, Armería, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán, donde la gasolina magna costará 15.95 pesos el litro: la premium, 17.71 pesos; y el diésel, 17.02 pesos por litro.

Para el área de Colima Coquimatlán, Villa de Álvarez y Comala, la gasolina magna costará 16.14 pesos por litros; la Premium, 17.90 pesos por litros; y el diésel 17.21 pesos.

Finalmente en la tercera zona, la más cara, está ubicado solo el municipio de Cuauhtémoc, donde la gasolina magna costará 16.54 pesos por litro; la Premium, 18.40 pesos por litros; y el diésel, 17.68 pesos por litro.

Déjeme comentarle que a pesar de lo declarado por Petróleos Mexicanos, en el sentido de que en Colima no habría desabasto de gasolinas, ayer por la noche circuló la versión de que la estación de servicio que se ubica a media cuadra de la glorieta de la Diosa del Agua, en Villa de Álvarez, por la avenida que lo lleva al casino de los burócratas, se quedó sin combustible desde aproximadamente las 20:00 horas, por lo que se vio obligada a cerrar sus bombas despachadoras.

La situación tiende a subir de tono… a través de las redes sociales se ha comentado que este viernes o sábado podrían bloquear los accesos de las instalaciones de Pemex de Manzanillo, que se ubican allá por Tapeixtles y las de Lo de Villa.

El propósito es impedir que salgan las pipas a abastecer de gasolinas a las 110 estaciones de servicio que existen en los diez municipios del estado.

Por ser instalaciones federales seguramente estarán resguardadas por elementos de la policía federal preventiva, el ejército y la Marina-Armada de México, para evitar actos de vandalismo y pillaje.

Ojalá que de presentarse esas manifestaciones no vayan a desbordarse las pasiones y vayan a ocurrir hechos que posteriormente se estén lamentando.

Para el lunes 2 de enero, se está organizando a través de las redes sociales, realizar una manifestación y tomar las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y del SAT en la ciudad de Colima-capital, tentativamente a las 8:00 u 8:30 horas, para protestar por estos incrementos desproporcionados que definitivamente causarán afectación no solo a las clases económicamente más desfavorecidas, sino a todos en general.

Ya le estaré platicando a usted lo que ocurra al respecto.

**En otro tema déjeme decirle que esta semana el Congreso del Estado prácticamente bajó la cortina, pues de los 25 legisladores, los únicos que acudieron en ratos, del lunes al miércoles, fueron el presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, Nicolás Contreras Cortés y el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Federico Rangel Lozano.

De los restantes 23 estamos en espera de que nos hagan llegar las postales de donde andan vacacionando.

Los que sí se mantuvieron a pie firme, todavía hasta este miércoles, fueron el Oficial Mayor, Alejandro Iván Martínez Díaz, y su cuerpo de abogados y el personal del área de administración.

El personal sindicalizado está disfrutando de su período vacacional y deberá reintegrarse a partir del próximo lunes 2 de enero de 2017.

Por cierto déjeme comentarle que el viernes de la semana anterior no pudieron sacar adelante la aprobación de la Ley de Movilidad para el Estado de Colima, porque no alcanzaron a acabarles el proyecto de dictamen, además de que sintieron la presión de los transportistas y taxistas, que mantienen su oposición en cuatro aspectos, entonces finalmente decidieron llevársela hasta el mes de enero cuando presenten el dictamen.

Debo decirles que todavía el jueves por la noche, cerca de las 22:00 horas, no decidían si convocar o no para sesionar el viernes, finalmente determinaron que no lo harían, aunque mantuvieron la amenaza el viernes de citar en cualquier momento a sesión, cosa que no ocurrió.

**Y ya que hablamos del Congreso del Estado, déjeme comentarle que aún cuando éste que se avecina será el primer lunes del mes y del año, no habrá ceremonia cívica, porque la comisión encargada de organizarlas se fue de vacaciones y no dejó nada preparado, por lo que tentativamente la ceremonia se trasladará para el lunes 9 de enero.

**Finalmente quiero desearle que el 2017, sea un año donde tenga usted mucha salud (no haga tantas bilis, por los aumentos a todos los productos), y tenga empleo.

Le deseo que la última noche del año se la pase en paz y en tranquilidad, que disfruten de la velada de manera sana con sus familiares y amigos y evite el utilizar armas de fuego… acuérdese que el horno no está para bollos y al tiempo que está poniéndose en riesgo usted y su familia de sufrir algún percance por el uso de armas de fuego, puede ser sancionado por la autoridad si es sorprendido realizando disparos.

Por mi parte les mando un fuerte abrazo y un afectuoso saludo a todos los que me favorecen con su atención y Dios mediante nos estaremos viendo hasta el siguiente jueves, o antes, dependiendo de cómo se estén dando las cosas gracias al gasolinazo.

Si le digo feliz y venturoso año 2017, ¿no se siente ofendido?, de verdad son mis mejores deseos para usted y toda su familia, “Desde la Curul 26”.

