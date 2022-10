‘Y decían que estaba acabado’: Chicharito Hernández

CN COLIMANOTICIAS

México.- Javier Hernández firmó su mejor temporada desde que arribó a la Major League Soccer, pues el atacante sumó 18 anotaciones y fue uno de los futbolistas más regulares con el Galaxy.

Es por ello, que aprovechó para lanzar un contundente mensaje a sus detractores, recordándoles que aún mantiene el olfato goleador que lo llevó a jugar en el Viejo Continente durante varios años.

«De lo que estoy muy orgulloso es que tengo 34 años y hace dos años muchas personas estaban diciendo que estaba acabado y ahora vean», señaló Chicharito ante los medios de comunicación.

Javier Hernández festejando un gol | IMAGO7

Asimismo, destacó el nivel que mostró durante la temporada de la MLS, donde mencionó que fue el tercer futbolista con más minutos disputados, solo por debajo del guardameta titular del conjunto angelino.

«Estoy con la institución más exitosa de la liga, soy el segundo jugador en el equipo detrás del arquero Jonathan Bond y junto con Julián Araujo, con más minutos, no tuve lesiones, solamente me perdí dos juegos por Covid-19, pero feliz por la manera que he jugado», agregó.

Por último, Javier Hernández reiteró la felicidad que le causó el registrar su mejor campaña, misma que le permitirá disputar sus primeros playoffs desde que llegó a la liga estadounidense.

«Feliz de que afortunadamente esta temporada vamos a disputar los playoffs y en nuestra casa gracias a que quedamos en los primeros cuatro lugares y conscientes que ante Nashville será un partido dificilísimo, importantísimo y antes que tomarlo con presión, tomarlo con agradecimiento, confianza y felices por la oportunidad», sentenció.