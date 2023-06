VISIÓN EDUCATIVA

La verdad puede ser eclipsada,

Pero nunca se extingue.

Tito Livio.

Por: Manuel Olvera Sánchez

Durante muchos años se estigmatizó al docente en el sentido de que era este el gran causante de los malos resultados en la educación en nuestro país. Cada evaluación que se realizaba a la educación en México, los indicadores señalaban que las políticas públicas en lo relacionado a la educación no estaban siendo las requeridas y estos resultados terminaban endosándoselos a los docentes al grado de que la misma sociedad termino creyendo este mito.

Mientras países que hoy en día están cosechando el que hace aproximadamente 30 años le apostaron a la educación como la herramienta para lograr el crecimiento económico y como consecuencia una calidad de vida para su población, en nuestro país nuestros gobernantes lo que menos les preocupaba era precisamente el tema de la educación adoptando posturas omisas ante algo que debe ser considerado sagrado en cualquiera país del orbe.

Fue precisamente en el gobierno federal del ex presidente Enrique Peña Nieto (EPN) que se busco establecer condiciones innovadoras con relación a la educación y fue a través de la reforma educativa mediante la cual se pretendía perfilar un nuevo modelo educativo que posicionara a la educación en nuestro país como de primer mundo.

La reforma educativa de EPN no fue lo que requería el país y principalmente en el sentido de ser una reforma punitiva, una reforma que estigmatizaba al docente al grado de señalarlo como el causante principal del retraso en la calidad educativa que padecía y padece nuestro país.

La visión con relación a la educación por parte del gobierno de EPN incluía desaparecer derechos laborales de los docentes, como es el caso del sistema escalafonario, desaparecían la plaza base por una plaza de tipo temporal y que cada año los docentes deberían ir ratificando a través de evaluaciones su permanencia en el sistema educativo.

Vale recordar que un mal que ha aquejado durante muchos años al sector gobierno es el burocratismo, ese burocratismo impulsado por una inercia negativa, un burocratismo que se pretendía sepultar a través de la reforma educativa de EPN, sin embargo, lo único que propicio es todo lo contrario: propicio que el poco tiempo que tenían los docentes para recrearse con su familia lo debían sacrificar para tomar cursos en línea (que en muchos casos las plataformas informáticas fallaban ), a recabar evidencias de sus trabajos en el aula, así como muchas actividades extraordinarias que terminaban por saturar de trabajo al docente.

Existe el testimonio de una cantidad significativa de docentes que señalaban el no estar en contra de la evaluación docente, ya que sería adoptar conductas incongruentes, ya que es a través de la evaluación como ellos califican el desempeño de sus alumnos, sin embargo, las autoridades nunca tomaron en cuenta a los docentes, ellos señalaban que la reforma educativa de EPN no era tal, sino que era una reforma laboral que perseguía castigar a los docentes.

Las autoridades no deben perder de vista que la educación básica es fundamental para lograr ciudadanos de bien que contribuyan a un bien común, sin embargo cuando un niño o niña no es feliz difícilmente podremos lograrlo, no es posible que un niño logre ser feliz cuando en la familia no se tienen los medios para cubrir el trasporte e incluso algo más sagrado como son los alimentos, no podremos tener niños y niñas pensantes cuando no se satisfacen esos mínimos requerimientos, al tener niños y niñas pensantes estarán en condiciones de contar con la esa libertad de elegir que es lo mejor para ellos y para la patria, el programa de becas para evitar la deserción escolar en el nivel básico es fundamental para que las oportunidades educativas sean para todos los niños y niñas de México y es un acierto del Gobierno de la República

Finalmente debemos señalar que la atención a la educación y su calidad, es el primer paso encaminado a lograr el progreso de los pueblos en todos los órdenes, pudiéndose decir que es el punto de partida para resolver la problemática que los tiempos demanden.

¡MÉXICO, HAZ MEMORIA!

