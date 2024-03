“Vea a la Iglesia”

Rincón de la Conciencia

Por: Tanatólogo Antonio Valdés Mejía

Si tienes relaciones sexuales antes del matrimonio, ve a la iglesia.

Si eres un drogadicto tratando de vencer la adicción, ve a la iglesia.

Si estuviste borracho toda la noche anterior, ve a la iglesia.

Si no estás seguro de qué género prefieres ser, ve a la iglesia.

Si no puedes dejar ese asqueroso hábito, ve a la iglesia.

Si no puedes con la mentira y el adulterio, ve a la iglesia.

Si no puedes parar de robar, ve a la iglesia.

Si estás enfermo, ve a la iglesia.

La iglesia es un hospital y Jesucristo El médico para los rotos, perdidos, vacíos, confundidos, desesperados, malhechores, enfermos y rechazados.

Todo pecador tiene un futuro, y cada santo tiene un pasado.

¿Cómo rompemos las cadenas de adicción y esclavitud? ¡Con oración, oración por ti y oración contigo! No hay una sola persona en las 4 paredes de la iglesia que no tenga algo que odie o se arrepienta de su pasado.

Todos hemos cometido errores, y seguiremos haciéndolo, pero ¡Su GRACIA es suficiente!

Hay cosas que nunca querría admitir en voz alta sobre mí mismo, pero Dios sabe. Y Él me ama.

Así que lo que sea que hayas hecho, lo que sea que estés haciendo, lo que sea que hagas…. ¡Ve a la iglesia, podría cambiar tu vida!

“Al oírlos, Jesús les contestó: No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores”.