VANDALISMO EN MARCHA DEL 8M, FESTEJO DE MUJERES

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Cualquier estudio de opinión pública profesional o de encuesta objetiva que se hiciera a la mayoría de los ciudadanos de México, pero no obtenidas por redes sociales porque son falsas, por la forma en que se manifiestan en las marchas para festejar el 8 de marzo, día internacional de la mujer, y que van subiendo de tono en varios estados de México y en la mayoría de los países, realizando actos de vandalismo apoyandolos los partidos opuestos y los grupos activistas radicales que se incrustan de rijosos que dañan edificios públicos y comercios como verdaderos vándalos, el resultado de dichas encuestas serían de un rechazo total ciudadano y social a éste tipo de manifestaciones.

Estamos seguros que los propios padres de los participantes que hacen esos destrozos y vandalismo, si les preguntaran ¿Están de acuerdo que si su hijo o hija comete vandalismo o daños en la vía pública, que los contengan los policías o que los encarcelen?, claro que sí responderían la mayoría de los padres, pero lo que ocurre en Colima también está pasando en la mayoría de las capitales de los estados de nuestro país y ciudades del mundo, las marchas de mujeres están distorsionadas de su objetivo porque genera más violencia y vandalismo internacional.

Cada uno de nosotros tenemos el derecho a opinar, lo mismo debemos respetar a quienes se manifiesten pacíficamente, pero rechazo a quienes actúan con acciones de vandalismo y lo que es peor a los cuasi delincuentes que cometen actos de terrorismo dañando vehículos hasta de particulares y quemando negocios como ocurrió ya en otros estados de México y de otros países, ¿Quién paga los daños a los particulares? No hay legislación clara al respecto para las víctimas, pero sí para quienes cometen esos actos, pero las autoridades no hacen nada, no indemniza a los particulares ni a los comerciantes dañados, el gobierno tiene temor de actuar o contenerlos porque las redes sociales y los partidos opuestos los acusan de abusivos y autoritarios, y lo que es peor la Comisión Nacional de Derechos Humanos defienden más a los rijosos o criminales que a los familiares de las víctimas o dueños de los vehículos dañados o comercios.

EL PRESIDENTE Y GOBERNADORA APOYAN A MANIFESTANTES VIOLENTOS

A pesar de que la mayoría de la gente que no está politizada con ningún partido y la misma ciudadanía en su mayoría rechaza este tipo de acciones de pintarrajear, dañar o quemar en las calles, el gobierno hace mucho caso a la minoría de activistas politizados y a los partidos opuestos, pudiendo detener a esos cuasi delincuentes, quieren dar la idea de gobiernos bonachones, tolerantes y permisivos, pues ya vivimos en México el resultado, repito ese es el resultado del famoso “Abrazos no balazos” con 180 mil 947 asesinatos, superando por mucho a todos los demás sexenios, aumenta la violencia, por ésa política permisiva el presidente Andrés López Obrador exigió que no hagan detenciones ni investigaciones de los que protestaron por no haber sido recibidos por el mandatario, derribando el portón de palacio nacional, y en el reciente caso de Colima en éste festejo a la mujer, la soga se reventó por lo más delgado, para atemperar las críticas a la gobernadora Indira Vizcaíno en las redes sociales, mejor dieron de baja a un Director General de la Policía Estatal y fueron amonestadas las mujeres policías que intervinieron.

Los actos de vandalismo dañando edificios públicos con pintura y fachadas de comercios, rompiendo vidrios de ventanas, destruyendo o quemando puertas en los palacios públicos, o de vehículos privados que se hacen en todo el mundo son manifestaciones innecesarias de violencia que fomenta más violencia cada año y distorsionan el objetivo social y político del día internacional de la mujer, creado por decreto internacional el día 8 de marzo de 1975 por la Organización Internacional de las Naciones Unidas.

¿CÓMO Y PORQUÉ DEFINIERON EL 8M?

Fue un 8 de marzo de 1857, cuando cientos de mujeres trabajadoras de unas fábricas textiles de Nueva York tomaron las calles de la ciudad a manifestarse por los abusos de sus extensas jornadas con muy bajos salarios y la diferencia que sufrían en comparación con los hombres, “exigían una equidad de género”, en la jornada y en su pago, pero no hicieron vandalismo como ahora como lo hacen los jóvenes revoltosos que marchan, a lo mejor, ni trabajo tienen, solo esperan la beca mensual.

Trascendió también que fue un 8 de marzo de 1908 cuando en la ciudad de Nueva York, murieron 129 obreras de una fábrica textil, por un incendio que se descubrió intencional que provocó el dueño, buscando mandar el mensaje para atemorizarlas y terminar con posibles protestas de las trabajadoras, algo muy común en la época” por eso la ONU en 1975 decretó como el 8 de marzo el día internacional de la mujer, abreviando el 8M, y desde esa fecha se festeja en todo el mundo de diferente manera pues los modernos con nuevos decretos y reformas en favor de las mujeres y en los pobres mediante marchas y protestas que cada año suben de tono fomentando más violencia en ellos y distorsionando su objetivo.

UN GRAN RETROCESO EN AFGANISTÁN

Mientras que en la mayoría de los países hay muchos avances en favor de las mujeres, en Afganistán hay un marcado retroceso, aquí los Talibanes expulsaron e impidieron de la vida pública a las mujeres desde su regreso al poder en agosto de 2021, el 24 de diciembre de 2022 agudizaron las reformas contra las mujeres, ya no pueden viajar sin que las acompañe un hombre de su familia, tampoco se les permite a varios empleos, no podrán ir al colegio o a la universidad, no pueden vestirse como quieran, hay un código estricto de vestimenta para ellas, prohibido usar tacón, mostrar los tobillos se castiga, no pueden protestar, no hay libertad de expresión para ellas, cerraron los salones de belleza.

DESORDEN EN LA FISCALÍA PARA ATENDER DEMANDAS SOCIALES

Pensando por el día internacional de las mujeres acudieron a la Fiscalía cerca de cien mujeres, pero sin dañar nada, ni pintar bardas ni quebrar nada representadas por la famosa activista Yerania Valencia de Villa de Álvarez quien usaba un megáfono pidiendo ser recibidas por el Fiscal del Estado, pero se asustaron, en lugar de recibirlas el Fiscal cuando menos a una pequeña comisión de esas mujeres, se sabe que pretendieron amedrentarla con notificarla de un supuesto delito por discriminación que supuestamente cometió hace un año, muy mal se vio la Fiscalía Estatal de querer amedrentarlas, su exigencia era solo ver los avances de todas las demandas del fraude por Axe Capital o cuando menos presionar para que desempolven los archivos.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO HUBO DISTURBIOS

El resultado de la marcha en la capital del país para festejar a la mujer concentró a cerca de 90 mil participantes, fue de 81 mujeres heridas, la mayoría fueron las mismas festejadas, pero que resultaron 62 heridas porque laboran como mujeres policías, cayeron en su cumplimiento a su deber en cuidar el orden público y otras 24 mujeres resultaron heridas también, pero fueron mujeres civiles, la mayoría de ellas fueron las actoras de los daños. En síntesis, las manifestantes de hoy son más rudas, rijosas o dolidas que las que crearon y fundaron este movimiento el 8 de marzo de 1857, pues sus manifestaciones fueron con pancartas y abandonando sus centros de trabajo, mientras que las mujeres jovencitas de hoy en varios países, quizás ni empleo tienen y solo reciben su beca gubernamental de estudiantes, es mi opinión muy personal y lo hago con respeto.

