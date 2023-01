VA POR MÉXICO 2024

Jamás es perdido el

bien que se hace.

Francois Fenelon.

Por: Manuel Olvera Sánchez.

Nuestro país ha experimentado una serie de luchas sociales en las cuales el objetivo en común era el de generar condiciones de vida dignas y generosas para la sociedad mexicana ante las marcada desigualdades sociales existentes en cada momento que sucedieron y porque no decirlo, los intereses personales y grupales existentes entre los personajes que en ellos participaron.

Dentro de los múltiples movimientos sociales en busca de acceder al gobierno el de la revolución mexicana es el que más se asemeja a la actualidad que estamos viviendo donde se están agrupando las distintas fuerzas políticas; el de la revolución mexicana comandado por Madero contó con el apoyo de personajes como Emiliano Zapata, Pancho Villa y Pascual Ortiz, caudillos que contribuyeron de manera significativa para que la lucha iniciada por Madero se concretara, no obstante que se presentaron fracasos, el movimiento revolucionario se extendió de manera significativa durante el territorio nacional logrando la renuncia de Porfirio Diaz a finales de mayo de 1911 y la asunción del poder de Francisco I. Madero el 07 de junio del mismo año.

Del análisis anterior se deduce que el común denominador ha sido como los diferentes actores integrantes de grupos políticos haciendo a un lado interese personales privilegian el de la unidad buscando derrocar al grupo en el poder. Si bien es cierto que lo que estamos viviendo hoy en día con relación a la coalición VA POR MÉXICO integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es que MORENA es el rival a vencer y que solo bajo la visión aliancista podrían frenar que el partido del presidente de la república obtenga el triunfo en las elecciones del año 2024.

Morena deberá realizar un análisis a fondo ya que los resultados revelan que no obstante ser gobierno, el electorado no se comportó como lo hizo en la jornada electoral donde se eligió al Presidente de la República y máxime que la votación a nivel nacional en el pasado proceso electoral del año 2021 presento un resultado nada halagador para MORENA ya que la coalición VA POR MÉXICO obtuvo 23 millones de votos y el partido del presidente de la república 21 millones de sufragios, es decir, las preferencias han ido a la baja de manera significativa.

Con estos resultados a favor de la coalición VA POR MÉXICO indudablemente que el ánimo de los tres institutos políticos: PAN, PRI y PRD crece de manera importante en las contiendas electorales futuras y en mucho contribuirá que al interior de las fuerzas políticas logren los acuerdos que permitan presentar al electorado candidatos y candidatas que cumplan con las expectativas demandadas por la sociedad y que una vez siendo gobierno desarrollen administraciones comprometidas con la sociedad.

VA POR MÉXICO deberá prestar especial atención a un fenómeno electoral nada sano en cualquier democracia como lo es el abstencionismo presentado en las últimas jornadas electorales ya que en promedio solo han votado el 30 por ciento del padrón electoral, sin embargo, debemos resaltar que este fenómeno pudo obedecer a la desconfianza que tuvo la sociedad de los candidatos o en su caso de los partidos políticos, también a que no se llevaron a cabo campañas electorales que no entusiasmaron a los votantes y haciendo uso de su libertad optaron por no salir a votar.

México requiere de una alianza opositora que logre sumar, que sea el eje de una alianza que busque recuperar esa libertad y derechos que cada mexicano ansia y de las cuales hemos sido despojados, que a través de una agenda común en la cámara de senadores y de diputados se lleven a cabo tareas en beneficio del pueblo.

Nuestro país requiere rectificar el rumbo en el tema social, evitando a toda costa la polarización de la cual no se tiene historia que se hubiese presentado con ningún presidente de la república en turno, se requiere que cuando algún integrante de nuestra familia salga del hogar no vivamos con la incertidumbre de si regresara con vida ante los altos índices delictivos a través de los cuales han perdido la vida miles de mexicanos.

Se asustan del que hoy en día los militantes y simpatizantes del PAN, y del Partido de la Revolución Democrática hayan llevado a cabo un frente político de la mano de los priistas, pero, o padecen de amnesia o simplemente le hacen al loco ya que se les olvida que así como el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, el actual dirigente del partido MORENA y una infinidad de representantes populares y funcionarios de los tres órdenes de gobierno nacieron y se formaron en las filas del tricolor.

México requiere de un presidente o presidenta de la república que esté consciente de la urgente necesidad de transitar por un estado de derecho en el cual gocemos de una libertad plena, de una seguridad real y que el bienestar invada todos los rincones de nuestro país y que derivado de la ineptitud del actual gobierno federal es urgente actuar bajo esa visión.

¡MÉXICO, HAZ MEMORIA!

La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.

