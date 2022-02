Usuarios de CIAPACOV inconformes por cobros irregulares y falta de recibos

* Cuando acuden a los centros de pago del organismo, es cuando se enteran de que tienen nuevos cargos con lecturas de medidor en cero. * También señalan que no llegan a sus casas los recibos de cobro.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Usuarios del servicio de agua potable que provee la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov), denunciaron irregularidades por cobros excesivos de los que son objeto con lecturas de medidor en ceros.

CN COLIMANOTICIAS contactó a una usuaria de la colonia Mirador de la Cumbre -quien prefirió omitir sus generales por temor a represalias-, la cual expuso que se le hizo raro que no le llegara el recibo de cobro de Ciapacov al inicio de año como regularmente sucedía.

De esta manera acudió a un centro de pago y se llevó la sorpresa de tener un cargo por el mes de enero con una lectura en «cero» de su medidor.

«Cuando le cuestioné a la señorita que me atendió solo apuró a decir que desconocía las razones y que si no estaba de acuerdo que fuera a las oficinas de Camino Real a reclamarle al director Vladimir Parra, quien es el que da las indicaciones”.

Por otra parte, un usuario de la colonia Juan José Ríos del municipio de Villa de Álvarez, denunció el mal servicio que reciben; pues hay días que no cae nada de agua o que reciben agua turbia. Así mismo, señaló que no les llega el recibo de cobro de Ciapacov.

«Si no nos llega el recibo, entonces, ¿cómo quieren que vayamos a pagar? No sabemos qué nos cobran, eso no es transparente, cuando uno va a las oficinas ahí ven en su pantalla y le dicen a uno ‘es tanto lo que debe‘, pero no vemos y no sabemos qué nos están cobrando y si eso es correcto o irregular, a mí quién me asegura que hicieron bien la lectura del agua de mi medidor».

Éstos denunciantes urgieron a la alcaldesas de Colima y Villa de Álvarez, Margarita Moreno González y Esther Gutiérrez Andrade, respectivamente, a hacer algo para que se regularice y se ponga orden en esta situación.